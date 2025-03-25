Ці 6 квітів зацвітуть навіть без догляду: ось що посадити на клумбі цьогоріч

Якщо ви вперше намагаєтеся розбити клумбу в себе перед домом чи в саду, вам може бути важко переглянути усі доступні варіанти квітів. Та найкраще для початку обрати ті рослини, що не викличуть особливих труднощів.

Гарний сад не обов'язково має бути таким, за яким дуже складно доглядати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Головне – обрати такі квіти, які не потребують надто багато догляду та не викличуть зайвої мороки у початківців.

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Чорнобривці

Ці квіти – одні з найпростіших для вирощування початківцями, адже зазвичай вони не вимагають особливого догляду після висаджування. Вони посухостійкі, не бояться шкідників та цвістимуть аж до перших осінніх заморозків.

Радять висаджувати їх на сонячному місці з добре дренованим ґрунтом. Вони не потребують дуже багато поливу – потрібно тільки дати ґрунту просохнути перед тим, як поливати їх знову. Окрім того, це самосійні квіти, а це значить, що вони скидають насіння, що цілком самостійно проросте наступного року.

Ехінацея

Ехінацея – це ще один простий варіант квітів, що дуже просто вирощувати. Окрім того, вони є ідеальним варіантом, якщо потрібно привабити запилювачів у ваш сад. Якщо ви шукаєте цікаве доповнення до своєї клумби, то ці рожево-фіолетові квіти на високому стеблі стануть вам у пригоді.

Ви також можете знайти види ехінацеї інших кольорів – червоного, помаранчевого, білого та жовтого. Це також багаторічні рослини, і вони можуть поширюватися та самозасіватися.



Ехінацея дуже легко вирощується / Фото Pexels

Цинія

Видів цинії існує понад 20 – а це значить, що ви можете обрати саме ті, що прийдуться вам найбільше до душі. Вони дуже посухостійкі, витривалі та цвітуть протягом цілого літа. На відміну від багатьох інших рослин, вони швидко ростуть з насіння та приваблюють різних запилювачів, як-от бджіл та метеликів.

Знайдіть для них сонячну ділянку з добре дренованим ґрунтом, і тоді вже незабаром зможете насолодитися цвітінням.

Соняшники

Якщо ви хочете додати трохи сонячної яскравості у свій сад, тоді декоративні соняшники – це практично ідеальний варіант. Ці квіти надзвичайно прості у вирощування з насіння, і тому вони є хорошим вибором для новачків. Якщо ви не хочете, аби соняшники виросли надто високими, ви можете відшукати карликові сорти, що не виростуть вищими за метр.

Сонце має бути на ділянці обов'язково, а полив їм потрібний глибокий, проте нечастий.

Настурції

Якщо ваша мета – виростити їстівний сад, тоді квіти настурції – це варіант для вас. Рослина додасть вашому саду яскравості, але водночас практично не потребує догляду. Насіннєві стручки згодом можна буде маринувати та використовувати як каперси.

До речі, зараз – вже саме час обрізати троянди. Та раніше ми розповідали, коли не можна обрізати троянди, щоб рослини не загинули.

Хризантеми

Ці рослини відомі своїми сміливими, яскравими кольорами – жовтим, оранжевим, фіолетовим, бордовим та білим. Після того, як рослини проростуть, вони вже практично не потребують догляду, а деякі сорти можуть цвісти від липня і аж до осені.