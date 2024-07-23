5 самосійних квітів для красивого, але лінивого саду: результат зачарує красою

Доглянуті клумби та сади – це надзвичайно красиво. Але що робити, якщо у вас не вистачає часу чи терпіння на вирощування усіх рослин?

Садівники зазвичай не дуже люблять квіти, які розростаються. Здається, чимало дачників мають вкорінений страх щодо того, що квіти "втечуть" з-під їхньої влади. Втім, у такому розвитку подій є чимало плюсів – ви отримаєте квітучий сад без практично жодних зусиль з вашого боку.

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Наперстянка бородата

Не дивно, що наперстянка зазвичай очолює список улюблених самосійних рослин для багатьох садівників. Це класична садово-польова квітка, яка може вписатися у багато різних дизайнів саду, а також красиво виглядатиме і влітку, і навесні.

Вони можуть бути різних кольорів, і якщо ви дасте наперстянкам свободу рости самостійно, скоро ваш сад перетвориться у квітуче поле рожево-білого кольору.

Рагворт золотистий

Інша назва цієї рослини – золота рябниця. Це самосійна рослина, яка також є багаторічною. Вона може чудово заповнити порожнечі між вищими рослинами. І попри те, що насіння квітки може інтенсивно розсіюватися садом, дуже рідко його "агресія" витісняє інші види.

Петунія прерія

Іноді садівники радять дозволити у саду росту й тим рослинам, які деякі вважають "бур'янами". Ці рослини можуть швидко заповнити порожні місця у вашому саду та витіснять шкідливі екзотичні види. Чудово ростимуть петунії на сонячних місцях.



Петунії можуть чудово виглядати в саду / Фото Pexels

Морозник

Морозник утворює цілий кущ з квітучих рослин та чудово росте у добре дренованому ґрунті в напівтіні чи на сонці. Він тішитиме око не тільки квітами, але й виразним, дрібно зрізаним зеленим листям – яке є, до речі, ще й вічнозеленим. Ця рослина додаватиме вашому саду ефектності протягом місяців.

Чубатка біла

Ця квітка має крихітне папоротеподібне листя та чимало маленьких білих квітів, які можуть мати й жовтий відтінок. Вони будуть цвісти від травня до листопада, тож посадити таку рослину – це чудова ідея для будь-якого садівника.