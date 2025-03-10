Ці 5 квітів цвітуть вже у березні: мають бути на кожній клумбі

Щороку садівники намагаються облаштувати свої клумби так, аби вони тішили цвітінням від самого початку весни й до осінніх заморозків. І для того, аби цвітіння не припинялося, потрібно правильно підібрати рослини.

Щороку першим проявом весни є поява першоцвітів. І вони можуть з'явитися не тільки на лісових галявинах та гірських пагорбах, але й у вас на клумбах, повідомляє 24 Канал. Головне – правильно підібрати сорти квітів.

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Підсніжник

У народі підсніжники називають "молочною квіткою" чи "сніговим дзвіночком". Росте ця багаторічна квітка у дикій природі в листяних лісах та чагарниках у Карпатах. Але також вона є дуже цінною декоративною рослиною, що, втім, має отруйну цибулину. Головне – висадити її вчасно, адже у березні є ідеальні дні для посіву розсади та насіння за місячним календарем.

Крокус

Для багатьох любителів рослин саме ці квіти стають першими у весняному саду. Крокус є найбільш поширеною прикрасою березневої клумби, і чи не найбільше асоціюється зі словосполученням "цибулинні первоцвіти". Він може пробиватися навіть крізь кірку льоду та має дуже високу стійкість до холоду.

Тож рослину не будуть бентежити навіть залишки лютневого снігу – цвіте вона у березні, а період цвітіння триває кілька тижнів. Дуже часто ці квіти вирощують у домашніх умовах до 8-го березня.



Крокуси цвітуть дуже рано / Фото Pexels

Хіонодокса

Ще один яскравий дебютант на весняній клумбі – це красива хіонодокса. Ця рослина в народі відома під іншими назвами – сніговик чи снігова красуня.

Період цвітіння рослини припадає на кінець березня, але багато чого залежить також і від погоди. Якщо весна пізня, пік декоративності хіонодокси може перенестися на квітень. Квіточки нагадують маленькі зірки синього, блакитного, білого та рожевого тонів.

Печіночниця

Весняні садові первоцвіти завжди створюють атмосферу казки на клумбі, і печіночниця – також. Вона вважається неймовірним первоцвітом, якщо ви маєте затінену ділянку, адже потребує мінімальної кількості прямих сонячних променів. А завдяки чудовій морозостійкості може на повну зацвісти вже у березні, коли решта саду ще стоїть зовсім гола.

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Рябець шаховий

Тендітні, незвичні дзвоники, що хиляться додолу, зазвичай застелють долини у заплаві річок, але можуть стати й прикрасою вашої ділянки. Ще одна більш відома назва рослини – це дикий тюльпан.

Цвітіння рябчика шахового – це справжнє диво природи. Рослина зацвітає наприкінці березня, але пік цвітіння припадає на середину квітня.