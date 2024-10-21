Мульчування – це дуже відомий прийом у городництві, який може бути надзвичайно корисним. Органічна мульча може навіть покращити структуру ґрунту і зробити його більш пухким та родючим. Зрештою врожайність культур підвищується, пишуть "Аграрії разом".

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Коли потрібно мульчувати полуницю

Досвідчені садівники займаються мульчуванням полуниці двічі на рік. Вперше це роблять навесні, щойно на кущах з'являється зав'язь. А ось після збору останнього врожаю чи наприкінці літа мульчу прибирають – тільки для того, щоб знову замульчувати кущі наприкінці жовтня.

Це допомагає захистити кущі від підмерзання, тож навесні, коли полуниця знову починає розростатися, шар мульчі прибирають. Втім, не всі матеріали для мульчі однаково добре підходять для полуниці. Тож для досягнення найкращого результату потрібно підібрати ідеальні варіанти.

Солома

Цей варіант надзвичайно простий, але водночас дуже дієвий. Потрібно обирати тільки суху солому та розкладати рівномірним шаром у 15 сантиметрів. Клітковина, що міститься у соломі, повільно розкладається, а це перешкоджає швидкому гниттю. Втім, і поживна цінність у неї нижча.

Сіно

На відміну від соломи, у сіні міститься така клітковина, що розкладається швидко, і завдяки цьому полуниця отримує хороше підживлення. Під час перегнивання сіна у ґрунті може розмножитися сінна паличка – корисний організм, що перешкоджає виникненню на плантації грибкових інфекцій.



Сіно може бути чудовою мульчею / Фото Pexels

Трава

Скошена трава та виполоті бур'яни можуть стати непоганою альтернативою сіну та соломі. Вона містить компоненти, що будуть швидко розкладатися та забезпечать полуницю потрібним харчуванням. Окрім того, таку мульчу ви можете отримати безкоштовно і без зайвих зусиль.

Чорна плівка

Серед неорганічних матеріалів найчастіше для мульчування полуниці використовують чорну поліетиленову плівку, яка може добре утримувати вологу, перешкоджає росту бур'янів та не дає вусам вкорінитися.

Втім, плівка корисна тільки як весняне мульчування, адже взимку вона не здатна захистити полуницю від морозів.

Чорне агроволокно

Плівка буде набагато дешевша, але досвідчені садівники все ж воліють використовувати натомість спанбонд, або ж агроволокно. Воно не пропускає світло, може підтримувати температуру та вологу у землі. До того ж він служитиме набагато довше та може краще закріпитися на грядці. Через спанбонд можна поливати та підгодовувати полуницю.