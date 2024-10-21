Мульчирование – это очень известный прием в огородничестве, который может быть чрезвычайно полезным. Органическая мульча может даже улучшить структуру почвы и сделать ее более рыхлой и плодородной. В конце концов урожайность культур повышается, пишут "Аграрии вместе".

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Когда нужно мульчировать клубнику

Опытные садоводы занимаются мульчированием клубники дважды в год. Впервые это делают весной, как только на кустах появляется завязь. А вот после сбора последнего урожая или в конце лета мульчу убирают – только для того, чтобы снова замульчировать кусты в конце октября.

Это помогает защитить кусты от подмерзания, поэтому весной, когда клубника снова начинает разрастаться, слой мульчи убирают. Впрочем, не все материалы для мульчи одинаково хорошо подходят для клубники. Поэтому для достижения наилучшего результата нужно подобрать идеальные варианты.

Солома

Этот вариант очень простой, но в то же время очень действенный. Нужно выбирать только сухую солому и раскладывать равномерным слоем в 15 сантиметров. Клетчатка, содержащаяся в соломе, медленно разлагается, а это препятствует быстрому гниению. Впрочем, и питательная ценность у нее ниже.

Сено

В отличие от соломы, в сене содержится такая клетчатка, что разлагается быстро, и благодаря этому клубника получает хорошую подпитку. Во время перегнивания сена в почве может размножиться сенная палочка – полезный организм, препятствующий возникновению на плантации грибковых инфекций.



Сено может быть отличной мульчей / Фото Pexels

Трава

Скошенная трава и выполотые сорняки могут стать неплохой альтернативой сену и соломе. Она содержит компоненты, что будут быстро разлагаться и обеспечат клубнику нужным питанием. Кроме того, такую мульчу вы можете получить бесплатно и без лишних усилий.

Черная пленка

Среди неорганических материалов чаще всего для мульчирования клубники используют черную полиэтиленовую пленку, которая может хорошо удерживать влагу, препятствует росту сорняков и не дает усам укорениться.

Впрочем, пленка полезна только как весеннее мульчирование, ведь зимой она не способна защитить клубнику от морозов.

Черное агроволокно

Пленка будет намного дешевле, но опытные садоводы все же предпочитают использовать взамен спанбонд, или же агроволокно. Оно не пропускает свет, может поддерживать температуру и влагу в земле. К тому же он будет служить гораздо дольше и может лучше закрепиться на грядке. Через спанбонд можно поливать и подкармливать клубнику.