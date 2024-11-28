Прибирання на кухні – це не надто приємна робота, але все ж необхідна, повідомляє 24 Канал з посиланням на блогерку Ірину Денисенко. Вона поділилася кількома місцями на кухні, про які дуже часто забувають, і через це вони просто-таки кишать брудом та бактеріями.

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Кухонна витяжка

Витяжка – це прилад, який можна знайти практично на кожній кухні, але чистити його не любить, певно, ніхто. Та необов'язково прибирати там щодня чи навіть щотижня. Втім, раз на місяць зазирати всередину все ж не завадить.

Фільтри витяжки можна замочити у мийці чи тазику з таблеткою для миття посуду та кисневим порошком всього на 15 хвилин. Цього часу вистачить, аби весь жир та бруд розчинилися, а вам залишиться тільки промити фільтр чистою водою.

Кухонні шафи та холодильник

Полиці в холодильнику та шафах накопичують бруд, як губки; але якщо всередині ще час від часу чистять під час прибирання, то коли ви востаннє протирали верх холодильника та кухонних шаф?

Візьміть собі за правило раз на місяць протирати поверхні холодильника та шаф від пилу та жиру – ви будете здивовані тим, скільки його там накопичується. Це завдання не забере у вас дуже багато часу, але надасть кухні чистішого та свіжішого вигляду.

Кухонні шафи потрібно чистити регулярно / Відео з Instagram Ірини Денисенко

Місця біли плити

Тут щодня опиняється і жир, і залишки їжі, і нагар. А прибирати у вузькому просторі між плитою та стільницею чимало людей забуває, адже місце важкодоступне, і ігнорувати безлад там досить просто.

Для того, щоб очистити його, ви можете використати стару банківську карту, загорнуту у серветку. Провівши карткою під варильною поверхнею, ви зможете дістати увесь бруд, жир та залишки їжі.