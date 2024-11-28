Уборка на кухне – это не слишком приятная работа, но все же необходимая, сообщает 24 Канал со ссылкой на блогера Ирину Денисенко. Она поделилась несколькими местами на кухне, о которых очень часто забывают, и поэтому они просто-таки кишат грязью и бактериями.

Интересно Не выбрасывайте кофейную гущу: 5 удивительных способов ее использования

Кухонная вытяжка

Вытяжка – это прибор, который можно найти практически на каждой кухне, но чистить его не любит, вероятно, никто. И необязательно убирать там ежедневно или даже еженедельно. Впрочем, раз в месяц заглядывать внутрь все же не помешает.

Фильтры вытяжки можно замочить в мойке или тазике с таблеткой для мытья посуды и кислородным порошком всего на 15 минут. Этого времени хватит, чтобы весь жир и грязь растворились, а вам останется только промыть фильтр чистой водой.

Кухонные шкафы и холодильник

Полки в холодильнике и шкафах накапливают грязь, как губки; но если внутри еще время от времени чистят во время уборки, то когда вы в последний раз протирали верх холодильника и кухонных шкафов?

Возьмите себе за правило раз в месяц протирать поверхности холодильника и шкафов от пыли и жира – вы будете удивлены тем, сколько его там накапливается. Эта задача не отнимет у вас очень много времени, но придаст кухне более чистый и свежий вид.

Кухонные шкафы нужно чистить регулярно / Видео из Instagram Ирины Денисенко

Места возле плиты

Здесь ежедневно оказывается и жир, и остатки пищи, и нагар. А убирать в узком пространстве между плитой и столешницей немало людей забывает, ведь место труднодоступное, и игнорировать беспорядок там довольно просто.

Для того, чтобы очистить его, вы можете использовать старую банковскую карту, завернутую в салфетку. Проведя карточкой под варочной поверхностью, вы сможете достать всю грязь, жир и остатки пищи.