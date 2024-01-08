Коли мовиться про прибирання вашого будинку, ви хочете бути впевненими, що ви прибираєте надзвичайно ретельно та досягнете найкращого результату. Та все ж будьте обережні з поєднанням деяких мийних засобів.

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Відбілювач і оцет

По окремості і відбілювач, і оцет є надзвичайно ефективними засобами для чищення, проте змішувати їх точно не варто.

Змішування цих двох очисних продуктів призводить до утворення газоподібного хлору,

– поділилася експертка з прибирання Маріанн Аміршахі.

Хлор може серйозно подразнити дихальні шляхи та спричинити проблеми із диханням. Окрім того, коли хлор реагує з водою, він може утворювати кислоту, яка викликає опіки шкіри.

Перекис водню і оцет

Поєднання перекису і оцту може призвести до справді потенційно небезпечної хімічної реакції. Суміш цих двох речовин може виробляти надоцтову кислоту, тобто корозійну речовину, що може дратувати і очі, і шкіру, і дихальну систему.

Окрім того, ця кислота шкідлива і при попаданні всередину. Поєднання цих засобів для чищення може вивільнити і пари, які можуть бути небезпечними для вдихання.



Деякі мийні засоби нізащо не можна змішувати / Фото Pexels

Відбілювач і аміак

Змішувати відбілювач і нашатирний спирт – це погана ідея і навіть небезпечна.

Поєднання цих двох хімічних речовин виробляє хлорамін, ще один токсичний газ, який подразнює очі та дихальні шляхи, ускладнюючи дихання. У вищих концентраціях він може викликати нудоту, блювоту та пошкодити легеневу тканину,

– розповіла Аміршахі.

Відбілювач і спирт

Поєднання відбілювача і спирту може бути небезпечним і для вашого здоров'я, і для поверхонь, які ви очищаєте. Завдяки кислотним властивостям спирту та відбілювача при змішуванні вони утворюють хлороформ, і ця суміш стає токсичною.

Вона може спричинити пошкодження органів, а також руйнувати поверхні, яких торкається.