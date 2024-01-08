Коли мовиться про прибирання вашого будинку, ви хочете бути впевненими, що ви прибираєте надзвичайно ретельно та досягнете найкращого результату. Та все ж будьте обережні з поєднанням деяких мийних засобів.
Цікаво Сода та оцет можуть прочистити каналізацію: простий метод використання
Відбілювач і оцет
По окремості і відбілювач, і оцет є надзвичайно ефективними засобами для чищення, проте змішувати їх точно не варто.
Змішування цих двох очисних продуктів призводить до утворення газоподібного хлору,
– поділилася експертка з прибирання Маріанн Аміршахі.
Хлор може серйозно подразнити дихальні шляхи та спричинити проблеми із диханням. Окрім того, коли хлор реагує з водою, він може утворювати кислоту, яка викликає опіки шкіри.
Перекис водню і оцет
Поєднання перекису і оцту може призвести до справді потенційно небезпечної хімічної реакції. Суміш цих двох речовин може виробляти надоцтову кислоту, тобто корозійну речовину, що може дратувати і очі, і шкіру, і дихальну систему.
Окрім того, ця кислота шкідлива і при попаданні всередину. Поєднання цих засобів для чищення може вивільнити і пари, які можуть бути небезпечними для вдихання.
Деякі мийні засоби нізащо не можна змішувати / Фото Pexels
Відбілювач і аміак
Змішувати відбілювач і нашатирний спирт – це погана ідея і навіть небезпечна.
Поєднання цих двох хімічних речовин виробляє хлорамін, ще один токсичний газ, який подразнює очі та дихальні шляхи, ускладнюючи дихання. У вищих концентраціях він може викликати нудоту, блювоту та пошкодити легеневу тканину,
– розповіла Аміршахі.
Відбілювач і спирт
Поєднання відбілювача і спирту може бути небезпечним і для вашого здоров'я, і для поверхонь, які ви очищаєте. Завдяки кислотним властивостям спирту та відбілювача при змішуванні вони утворюють хлороформ, і ця суміш стає токсичною.
Вона може спричинити пошкодження органів, а також руйнувати поверхні, яких торкається.