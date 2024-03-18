Деякі шкідливі напої можуть або зневоднювати вашу шкіру, або ж викликати запалення – а саме воно є однією із основних причин старіння. Вам не потрібно відмовитися від них, проте буде корисно спостерігати за тим, скільки ж ви споживаєте. Тож експерт Роберт Лав поділився двома найшкідливішими для шкіри напоями.

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Алкоголь

Звісно, існують окремі дослідження, які пов'язують вживання алкоголю у помірних кількостях із певною користю для здоров'я, проте експерти погоджуються, що довгостроковий вплив цього напою на організм точно не є хорошим.

Алкоголь старить вашу шкіру. В першу чергу це відбувається за рахунок зневоднення шкіри. Алкоголь зневоднює організм, тому зневоднює шкіру і може зробити вас старшими,

– поділився Роберт Лав.

Окрім того, алкоголь також може зістарити ваш мозок та тіло. Він також недобре впливає і на ваш кишківник, а також надзвичайно шкідливий для печінки. Зважайте на те, що алкоголь порушує ваші зв'язки між мозком та кишківником та може негативно вплинути на сон.



Алкоголь дуже шкідливий для шкіри / Фото Pexels

Газовані солодкі напої

Так, на диво, цей напій містить ще більше цукру, ніж навіть алкоголь, і може значно підвищувати рівень глюкози в крові. Газована вода із цукром може посилити запалення, а саме воно є однією із основних причин старіння вашої шкіри.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Навіть дієтична содова вода може бути шкідливою для вас, тож краще контролюйте її споживання.