Деякі шкідливі напої можуть або зневоднювати вашу шкіру, або ж викликати запалення – а саме воно є однією із основних причин старіння. Вам не потрібно відмовитися від них, проте буде корисно спостерігати за тим, скільки ж ви споживаєте. Тож експерт Роберт Лав поділився двома найшкідливішими для шкіри напоями.
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Алкоголь
Звісно, існують окремі дослідження, які пов'язують вживання алкоголю у помірних кількостях із певною користю для здоров'я, проте експерти погоджуються, що довгостроковий вплив цього напою на організм точно не є хорошим.
Алкоголь старить вашу шкіру. В першу чергу це відбувається за рахунок зневоднення шкіри. Алкоголь зневоднює організм, тому зневоднює шкіру і може зробити вас старшими,
– поділився Роберт Лав.
Окрім того, алкоголь також може зістарити ваш мозок та тіло. Він також недобре впливає і на ваш кишківник, а також надзвичайно шкідливий для печінки. Зважайте на те, що алкоголь порушує ваші зв'язки між мозком та кишківником та може негативно вплинути на сон.
Алкоголь дуже шкідливий для шкіри / Фото Pexels
Газовані солодкі напої
Так, на диво, цей напій містить ще більше цукру, ніж навіть алкоголь, і може значно підвищувати рівень глюкози в крові. Газована вода із цукром може посилити запалення, а саме воно є однією із основних причин старіння вашої шкіри.
Навіть дієтична содова вода може бути шкідливою для вас, тож краще контролюйте її споживання.