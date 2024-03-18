Некоторые вредные напитки могут или обезвоживать вашу кожу, или вызвать воспаление – а именно оно является одной из основных причин старения. Вам не нужно отказаться от них, однако будет полезно наблюдать за тем, сколько же вы потребляете. Поэтому эксперт Роберт Лав поделился двумя самыми вредными для кожи напитками.

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Алкоголь

Конечно, существуют отдельные исследования, которые связывают употребление алкоголя в умеренных количествах с определенной пользой для здоровья, однако эксперты соглашаются, что долгосрочное влияние этого напитка на организм точно не является хорошим.

Алкоголь старит вашу кожу. В первую очередь это происходит за счет обезвоживания кожи. Алкоголь обезвоживает организм, поэтому обезвоживает кожу и может сделать вас старше,

– поделился Роберт Лав.

Кроме того, алкоголь также может состарить ваш мозг и тело. Он также нехорошо влияет и на ваш кишечник, а также чрезвычайно вреден для печени. Учитывайте то, что алкоголь нарушает ваши связи между мозгом и кишечником и может негативно повлиять на сон.



Алкоголь очень вреден для кожи / Фото Pexels

Газированные сладкие напитки

Да, на удивление, этот напиток содержит еще больше сахара, чем даже алкоголь, и может значительно повышать уровень глюкозы в крови. Газировка с сахаром может усилить воспаление, а именно оно является одной из основных причин старения вашей кожи.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Даже диетическая содовая вода может быть вредной для вас, поэтому лучше контролируйте ее потребление.