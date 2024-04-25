Ці овочі можна поливати кропивою: використайте цінне підживлення

Звісно, всі городники займаються підгодівлею своїх рослин і намагаються знайти найкращі добрива. І, виявляється, деякі з них можуть рости прямо у вас в саду чи на подвір'ї – зокрема, кропива.

Звісно, ви вже чули про підживлення рослин кропивою. І це може бути надзвичайно корисно для деяких культур, але інші тільки постраждають від подібного удобрення. Тож перед тим, як братися за справу, варто дізнатися, які овочі можна поливати відваром цієї пекучої рослини.

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Які рослини не можна підживлювати кропивою

Для того, щоб удобрювати кропивою, підходять майже усі рослини на городі. Та, звісно, не може обійтися і без винятків – переважно це культурні рослини, які зовсім не люблять таке підживлення.

Наприклад, не варто використовувати кропиву на бобових рослинах – наприклад, гороху і квасолі, а також на часнику, цибулі та редису.

Кропив'яне добриво може суттєво уповільнити зростання рослин та заважає їхньому росту і розвитку. Така підгодівля може негативно позначитися також на коренеплодах, а саме моркві та картоплі. Вона може викликати надмірний ріст бадилля, а це вам точно не потрібно.



Кропиву не можна використовувати для деяких овочів / Фото Pexels

Які овочі можна поливати кропивою

Для решти рослин настій кропиви може бути дуже корисним. Наприклад, точно ідеально підійде кропива для підживлення огірків і вона сприятиме їх росту. Настій кропиви може стати чудовим добривом і для троянд. Він стане мульчею, яка буде зберігати вологу біля коріння рослини, розпушуючи ґрунт та збагачуючи її потрібними квітці органічними добривами.

Чимало городників використовують кропиву і для підживлення винограду. Це може бути дуже корисно, і застосування такого добрива гарантує вам дуже хороший урожай.