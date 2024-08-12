Названо 7 овочів, які не люблять слимаки: на грядку навіть не заповзуть

Слимаки дуже швидко плодяться, тож за сезон можуть стати справжнім пеклом для дачників, бо їдять всю їхню городину. Всього лише за одну ніч вони можуть знищити овочі, тому городники намагаються вжити якомога швидше різних заходів щодо їхнього усунення.

Найперше слимаки з'їдають листову зелень та салат, однак є овочі, яких слимаки уникають. Вони їх не приваблюють, тож на грядки з цими рослинами слимаки не заповзають.

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Селера

Невеличкі рослини ще можуть приваблювати слимаків, але коли паростки селери більші, то вони сприйнятливіші до пошкоджень. Селеру радять висаджувати у вологий ґрунт на сонці

Рання картопля

Слимаки раніше поїдали бульби та листя картоплі, однак рання картопля, яку садять в березні та викопують в червні – не буде зіпсута слимаками, оскільки в цю пору вони ще не зовсім активні.

Буряк

Шкідники не люблять цей земляний овоч, тому оминають його. Пам’ятайте, що для гарного урожаю бурякам потрібне повне сонце і пухкий, добре дренований ґрунт.



Слимаки не люблять буряків / Фото Pexels

Часник

Городники радять обприскувати листя часнику різними сумішами, однак цього робити не треба, бо слимакам зовсім не подобається їхній смак. Експерти радять садити часник на сонці та добре дренованому ґрунті.

Трави

Фенхель, кріп, базилік та коріандр варто вирощувати в контейнері, однак на грядці треба стежити за ними, поки не дозріють. Однак більшість з цих трав жорсткі, тож слимаки до них не добираються.

Кабачок

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Рослини кабачка можуть бути схильні до пошкодження слимаками, коли маленькі, та після того, як вони виростають, починають відлякувати шкідників щенистим листям та жорсткою щіткою. Рекомендовано садити кабачки на сонячній ділянці з добре дренованим та родючим ґрунтом.

Помідори

Томати взагалі не приваблюють слимаків. Пошкодженими можуть бути лише ті плоди, що на землі. Ті ж помідори, які ростуть вертикально є для слимаків завадою.