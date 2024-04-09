Погане сусідство овочів: які рослини не можна садити поруч

Городники добре знають, що не всі культури добре вживаються між собою. Якщо посадити разом на одній грядці деякі рослини, то вона уповільнять ріст одна одній та навіть можуть вплинути на смак.

Відомо, що практика поєднання деяких рослин-компаньйонів корисна тим, що разом вони можуть відлякувати шкідників, заохочувати запилювачів, додавати у ґрунт азот тощо.

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Але вам потрібно врахувати, що деякі рослини просто не можуть існувати на грядці. Експерти навіть вивели кілька пар, які не можна садити поруч.

Цибуля та квасоля

Цибуля споживає багато азоту, тому може пригнічувати ріст інших рослин та навіть забирати всі поживні речовини.

Помідори та картопля

Ці культури погано вживаються на одній грядці. Вони обоє належать до сімейства пасльонових та сприйнятливі до однакових шкідників та хвороб. Рекомендовано кожного року помідори висаджувати на новій ділянці.

Полуниця та капуста

Хрестоцвіті приваблюють до себе капусників, які здатні заразити полуничні грядки, а це погано вплине на врожайність ягід.



Капусту не можна садити поруч з полуницею / Фото Pexels

Помідори та кукурудза

Ці рослини не є добрими сусідами на грядці. Обоє вони вразливі до кукурудзяних вушних хробаків, які ще називають томатними. Якщо посадити їх разом, то шкідники знищать кукурудзу і помідори.

Картопля та кабачки

Не варто садити разом ці овочі, бо вони потребують великого споживання азоту. Через те, що картопля росте швидше, вона може вкрасти поживні речовини з ґрунту, а це призведе до голодування кабачків.

Кріп та морква

Вони можуть перехресно запилюватися, тому смак кропу може бути дивним. А ще у них однакові проблеми зі шкідниками та хворобами, які лише посилюються від їхнього сусідства.

Капуста та помідори

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Не можна поєднувати капусту з помідорами, оскільки останній овоч здатен уповільнити ріст капусти. Їхнє сусідство може призвести до зменшення кількості врожайності.