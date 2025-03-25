Що можна сіяти ранньою весною: список овочів, які можна садити вже

Рання весна – це чудова пора для посіву холодостійких культур, щоб насолодитися урожаєм вже на початку літа. Є чимало овочів, які можна сіяти навіть за низьких температур у ґрунт. Вони здатні прорости навіть в прохолодну погоду.

У березні городниці беруться до посадки розсади, втім насіння в цю пору теж вже можна висівати у ґрунт, пише 24 Канал. Дачники вже давно визначили овочі, які ідеально підходять для посадки наприкінці березня та на початку квітня.

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Редис

Цей овоч завжди садять швидше за всі інші. Насіння може прокльовуватися при температурі 4°С. Якщо температура буде понад 15°С тепла, то перші паростки можуть з’явитися вже через 6 днів після посіву. Для того, щоб проростання сталося вчасно, слід насіння замочити на добу.

Морква

Цей овоч можна висівати у квітні, коли температура підніметься до 17°С. Однак морква здатна зростати навіть в холодному ґрунті, який ще недостатньо прогрівся. Паростки моркви з’являються через 14 днів після посіву. Насіння треба висівати в пухкий ґрунт по одній насінині, дотримуючись відстані в одну сірникову коробку. За цим методом моркву не доведеться проріджувати.



Моркву можна висівати на початку весни / Фото Pexels

Горох

Для нормального розвитку гороху не потрібно багато тепла. Для розвитку паростків та формування пагонів буде достатньо 5°С тепла. Якщо ж ґрунт прогрітий до потрібної температури +10°С, то зійде вже за тиждень.

Буряк

Насіння буряка може почати проростати при температурі 6°С тепла, однак за цієї температури паростки з’являться не раніше ніж через 20 днів. Якщо ж земля прогріється до 10°С тепла, тоді буряк можна сміливо сіяти.

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Петрушка

Ця зелень не боїться холодного періоду, оскільки може проростати при температурі 4°С тепла. Однак треба розуміти, що через ефірні олії насінини петрушка доволі довго сходить. Навіть якщо температура повітря досить тепла – до 20°С тепла, паростки петрушки з’являться аж через 2 тижні. Прискорити проростання можна завдяки промиванню насіння в теплій воді чи замочуванню на вологій тканині.