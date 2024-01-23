Деменція – це стан прогресуючого занепаду мозку. І три найперші ознаки цього захворювання можна помітити ще за десятиліття до появи інших симптомів – зокрема, і раніше, ніж людина почне відчувати проблеми із пам'яттю. Про ці ознаки розповів лікар Ерік Берг.

Цікаво 5 найкращих продуктів, які допоможуть вам заснути

Втрата нюху

Лікар поділився однією з найперших ознак деменції, на яку точно варто звернути увагу: зокрема, сенсорні зміни та втрата нюху.

Нервові закінчення у ваших пазухах йдуть прямо в задню частину мозку. Немає гематоенцефалічного бар’єру,

– поділився доктор Берг.

Саме через це нюх і страждає найпершим. На побоювання викликає те, що цей симптом досить важко вловити. Іноді люди сильно звикають до відсутності нюху – адже це не біль, на який важко не звертати увагу.

"Просто тобі чогось не вистачає, і ти просто йдеш, і можеш навіть не усвідомлювати цього. Але є кілька дуже цікавих досліджень про асоціацію відсутності нюху як першої ознаки деменції задовго до інших когнітивних проблем", – розповів Ерік Берг.



Втрата нюху може бути одним з перших симптомів деменції / Фото Pexels

Втрата зору

Доктор Берг додав, що є ще один орган, який може бити тривогу задовго до того, як вас почне підводити пам'ять – і це сітківка вашого ока.

Виявляється, сканування сітківки ока може виявити ключові зміни у кровоносних судинах, які можуть бути першими ознаками хвороби Альцгеймера.

Сон

Остання ознака, на яку потрібно зважати – це якість вашого сну та його порушення. Звісно, лікар зауважив, що можуть бути сотні причин, через які у вас можуть з'явитися проблеми зі сном. Втім, все ж існує безперечний зв'язок між безсонням та деменцією.

Проявлятися ці порушення сну можуть по-різному: від надто довгого сну до різних типів поведінки уві сні, які можуть викликати тривогу.