Мозок – це, певно, найважливіший орган у людському тілі. Адже окрім контролю та координації реакцій він також дозволяє нам думати і відчувати, а це саме те, що робить нас людьми. І доктор Деніел Амен поділився звичками, які можуть бути шкідливими для вас.

Цікаво Ось що станеться з вашим тілом, якщо ви будете пити пиво щодня

Споживання цукру

Цукор може бути шкідливішим для мозку, ніж ви уявляєте, адже він може, якщо їсти його надмірно, призвести до запалення чи навіть до діабету.

Зрештою це призведе до високого рівня цукру в крові, який роз’їдає ваші кровоносні судини, і у вас буде менший приплив крові до мозку. І це погано,

– розповів лікар.

Цукор може бути небезпечним для нашого мозку відразу у декілька різноманітних способів: він викликає запалення, може призвести до залежності чи ожиріння.

Удар м'яча по голові

Якщо ви – любитель підкидати м'яч на голові, то краще вам швидше відмовитися від цієї звички. Одне дослідження показало, що футболісти мають шанс отримати деменцію на 50% більший, ніж решта населення.

Кофеїн

Можливо, ви любитель ранкової чи обідньої кави? Що ж, погані новини для вас – надто велика кількість кофеїну може обмежувати приплив крові до мозку. Окрім того, було встановлено зв'язок між споживанням кофеїну та зменшенням мозку.

І попри те, що не існує зв'язку між кофеїном та деменцією, ця речовина може негативно впливати на сон, а ось кореляції між сном та розладами мозку вже доведені.

Та якщо ви споживаєте 100 міліграмів кофеїну на день чи менше, це не принесе вам жодної шкоди.

Нікотин

Доктор Амен переконаний, що нікотин також може обмежувати приплив крові до мозку. Куріння може бути пов'язане з підвищеним ризиком багатьох когнітивних розладів, деменції та хвороби Альцгеймера.



Куріння дуже шкідливе для мозку / Фото Pexels

Час за екраном

Якщо ви хочете попіклуватися про свій мозок, настав час обмежити кількість годин, що ви проводите у телефоні чи перед комп'ютером. Кожного разу, коли ви прокручуєте сторінку соцмереж чи ставите лайк під постом, ви отримуєте невелику кількість дофаміну.

І що частіше ви це робите, то сильніше виснажуються ці центри задоволення. Якщо ви дозволите своєму мозку проводити більше, ніж три з половиною години за екраном, це може призвести до того, що у вас підвищаться ризики отримати тривогу, СДУГ, залежність чи депресію.