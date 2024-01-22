Пиво, як і будь-який інший алкогольний напій, може серйозно впливати на ваш організм. І у його вживанні надзвичайно важлива помірність. І хоча деякі дослідження показують, що вживання пива у невеликих кількостях може принести деякі переваги для здоров'я, якщо пити його надто часто, ваше тіло вам не подякує. Експерт Майкл Масі розповів про основні побічні ефекти від цього напою.

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Збільшення ваги

У пиві більше порожніх калорій, ніж ви можете собі уявити. І якщо ви будете споживати його щодня, це може призвести до збільшення ваги та швидкого накопичення вуглеводів у вашому організмі.

Окрім того, стрімке збільшення ваги може призвести і до різноманітних проблем зі здоров'ям. Тож якщо ви намагаєтеся слідкувати за кілограмами, варто обмежити вживання цього напою.

Зневоднення

Щоденне вживання пива може здатися нешкідливим на перший погляд, проте насправді це може призвести до зневоднення, і через це ви будете почувати себе зневодненими та виснаженими весь час.

Алкоголь – це сечогінний засіб, який спонукає ваше тіло виводити більше рідини, ніж ви приймаєте. А зневоднення, навіть невелике, може призвести до головного болю, втоми, надмірної спраги та млявості.



Надмірне вживання пива може призвести до зневоднення / Фото Pexels

Ослаблена імунна система

Надмірне вживання алкоголю може пригнічувати вашу імунну функцію та робити вас більш сприйнятливими до інфекцій. Алкоголь також може послабити вашу імунну систему, а це особливо неприємно взимку, коли так легко захворіти.

Також надмірне вживання пива призведе до того, що вам буде складніше відновлюватися – і не тільки після захворювань, але й після фізичних навантажень.

Підвищений ризик захворювань печінки

Звісно, для вас не стане новиною те, що щоденний келих пива може поставити під загрозу вашу печінку. Надмірне вживання алкоголю з часом може призвести до запалення печінки, жирової дистрофії та навіть цирозу.

Але ризик цих захворювань помітно зменшується, якщо вживати пиво у помірних кількостях і тільки час від часу.

Розлади сну

Спершу, відразу ж після вживання, пиво може викликати у вас сонливість, проте згодом алкоголь буде заважати вашому сну та погіршувати його якість. Вживання великої кількості алкоголю призведе до того, що ви будете часто прокидатися та не будете мати достатньо відновлювального відпочинку. З часом це може призвести навіть до розладів сну та до того, що ви будете почувати себе втомленими протягом всього дня.

Дефіцит поживних речовин

Алкоголь, виявляється, може перешкодити засвоєнню необхідних мінералів та вітамінів, а це може призвести до потенційної нестачі поживних речовин у вашому організмі. Зокрема, вам не вистачатиме вітамінів групи В, які відповідають за виробництво енергії.