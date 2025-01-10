Якщо ви полюбляєте прикраси, тоді точно настав час переглянути свою скриньку, повідомляє 24 Канал. На жаль, деякі з них можуть приносити лихо та навіть бідність.

Цікаво Ці предмети інтер'єру притягують нещастя в оселю: їх час позбутися

Знайдені прикраси

Езотерики переконані, що будь-яка річ має свою енергетику – добру чи лиху. І коли ви знаходите річ, а тоді починаєте нею користуватися, ви можете випадково перейняти на себе карму її колишнього власника.

Особливо уважно потрібно ставитися до прикрас, адже дорогоцінні метали та камені начебто добре всотують негатив, і він потім може вплинути на ваше життя.

Подарунки від заздрісників

Якщо у вашій колекції є прикраси, які вам подарували не надто надійні люди з минулого, носити їх не варто. Коли стосунки з дарувальником розладналися, подаровані речі можуть все ще тримати у собі негативні побажання, а також притягувати хвороби та невдачі.

Штучне каміння

Мінерали роками начебто накопичують енергію води чи землі, і тоді можуть передавати її власнику. А ось штучні камені, як вважають езотерики, повністю порожні, і вони натомість черпають енергію в господаря. З часом, якщо ви постійно носите штучні мінерали, почнеться не тільки втома, але й апатія та вигорання.



Штучне каміння не варто носити / Фото Pexels

Дешева біжутерія

Особливо не радять езотерики носити сережки з дешевих металів та пластику – адже ці прикраси розташовані найближче до голови. Такі речі також позбавлені енергії, наче "мертві", і тому користі вам не принесуть.

Куплені у ломбарді прикраси

Тут діє те саме правило, що й зі знайденими прикрасами – вони раніше мали власника, і його енергія може впливати і на вас. Окрім того, до ломбарду прикраси рідко потрапляють через те, що вони не сподобалися попередньому власнику. Найімовірніше, господар речей потребував грошей чи потрапив у складну ситуацію.

Перекупивши прикраси, ви можете також успадкувати біди попереднього власника та зіштовхнутися із фінансовими проблемами.