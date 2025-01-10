Если вы любите украшения, тогда точно пора пересмотреть свою шкатулку, сообщает 24 Канал. К сожалению, некоторые из них могут приносить беду и даже бедность.

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Найденные украшения

Эзотерики убеждены, что любая вещь имеет свою энергетику – хорошую или плохую. И когда вы находите вещь, а потом начинаете ею пользоваться, вы можете случайно перенять на себя карму ее бывшего владельца.

Особенно внимательно нужно относиться к украшениям, ведь драгоценные металлы и камни вроде бы хорошо впитывают негатив, и он потом может повлиять на вашу жизнь.

Подарки от завистников

Если в вашей коллекции есть украшения, которые вам подарили не слишком надежные люди из прошлого, носить их не стоит. Когда отношения с дарителем разладились, подаренные вещи могут все еще держать в себе негативные пожелания, а также притягивать болезни и неудачи.

Искусственные камни

Минералы годами вроде бы накапливают энергию воды или земли, и тогда могут передавать ее владельцу. А вот искусственные камни, как считают эзотерики, полностью пустые, и они взамен черпают энергию в хозяина. Со временем, если вы постоянно носите искусственные минералы, начнется не только усталость, но и апатия и выгорание.



Искусственные камни не стоит носить / Фото Pexels

Дешевая бижутерия

Особенно не советуют эзотерики носить серьги из дешевых металлов и пластика – ведь эти украшения расположены ближе всего к голове. Такие вещи также лишены энергии, как "мертвые", и поэтому пользы вам не принесут.

Купленные в ломбарде украшения

Здесь действует то же правило, что и с найденными украшениями – они ранее имели владельца, и его энергия может влиять и на вас. Кроме того, в ломбард украшения редко попадают из-за того, что они не понравились предыдущему владельцу. Скорее всего, хозяин вещей нуждался в деньгах или попал в сложную ситуацию.

Перекупив украшения, вы можете также унаследовать беды предыдущего владельца и столкнуться с финансовыми проблемами.