Чимало людей взагалі не переймається через те, що прилади залишаються в розетці весь час, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Втім, дарма – адже це може призвести не тільки до перевитрати електроенергії, але й до пошкодження самих пристроїв та проводки.

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Комп'ютери

Як і ігрові консолі, комп'ютери варто від'єднувати від мережі перед тим, як кудись надовго вирушати. Навіть якщо ви створили резервну копію у хмарі, ви точно не хочете ризикувати тим, що стрибок напруги зруйнує ваше обладнання.

Окрім того, це може завдати чимало стресу, а уникнути проблем можна менш ніж за хвилину – просто відімкнувши шнур з розетки.

Пристрої з живленням від літій-іонних батарей

Радять також вимикати й невеликі пристрої та гаджети, що живляться від літій-іонних акумуляторів. Зазвичай пристроями у цій категорії є мобільні телефони, планшети, ноутбуки, електроінструменти, електросамокати, портативні колонки, електробритви та навіть електромобілі.

Зарядні пристрої

Немає жодної причини тримати зарядні пристрої у розетці – по-перше, так ви можете забути їх взяти з собою у поїздку. Окрім того, так ви переконаєтеся, що вони не споживають енергію, поки вас немає вдома.



Зарядні пристрої не варто залишати у розетці / Фото Pexels

Дрібна кухонна техніка

Ви можете залишати блендери, скороварки, тостери тощо увімкненими у розетку весь час, поки ви вдома. Та коли ви вирушаєте у поїздку, краще подбати про те, аби вимкнути ці прилади з мережі. Так ви не тільки зменшите рахунок за електроенергію, але й зведете до мінімуму ризик пожежі.

До речі, раніше ми вже розповідали, які два прилади в домі з'їдають понад чверть електрики. Краще не тримати їх ввімкненими у розетку весь час.

Телевізори

Ці модні плоскі прилади коштують зовсім немало, і тому краще захистити їх, від'єднавши від мережі, перед тим, як їхати у поїздку. Це допоможе у випадку стрибка напруги і, знову ж таки, телевізори у режимі сну споживають певну кількість електроенергії.