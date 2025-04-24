Многие вообще не переживают из-за того, что приборы остаются в розетке все время, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Впрочем, зря – ведь это может привести не только к перерасходу электроэнергии, но и к повреждению самих устройств и проводки.

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Компьютеры

Как и игровые консоли, компьютеры стоит отсоединять от сети перед тем, как куда-то надолго отправляться. Даже если вы создали резервную копию в облаке, вы точно не хотите рисковать тем, что скачок напряжения разрушит ваше оборудование.

Кроме того, это может нанести немало стресса, а избежать проблем можно менее чем за минуту – просто отключив шнур из розетки.

Устройства с питанием от литий-ионных батарей

Советуют также выключать и небольшие устройства и гаджеты, питающиеся от литий-ионных аккумуляторов. Обычно устройствами в этой категории являются мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, электроинструменты, электросамокаты, портативные колонки, электробритвы и даже электромобили.

Зарядные устройства

Нет ни одной причины держать зарядные устройства в розетке – во-первых, так вы можете забыть их взять с собой в поездку. Кроме того, так вы убедитесь, что они не потребляют энергию, пока вас нет дома.



Зарядные устройства не стоит оставлять в розетке / Фото Pexels

Мелкая кухонная техника

Вы можете оставлять блендеры, скороварки, тостеры и т.д. включенными в розетку все время, пока вы дома. Но когда вы отправляетесь в поездку, лучше позаботиться о том, чтобы выключить эти приборы из сети. Так вы не только уменьшите счет за электроэнергию, но и сведете к минимуму риск пожара.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, какие два прибора в доме съедают более четверти электричества. Лучше не держать их включенными в розетку все время.

Телевизоры

Эти модные плоские приборы стоят совсем немало, и поэтому лучше защитить их, отсоединив от сети, перед тем, как ехать в поездку. Это поможет в случае скачка напряжения и, опять же, телевизоры в режиме сна потребляют определенное количество электроэнергии.