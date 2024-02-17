Спеції – невід’ємна частина кулінарії. Без них страви виходять не смачними та не ароматними. Окрім того, спеції корисно впливають на здоров’я, оскільки допомагають контролювати вагу та зменшувати хронічне запалення.

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За словами дієтолога та шеф-кухаря з Нью-Йоку Кімберлі Букер, деякі спеції можуть розщеплювати жир на животі та полегшувати хронічні запалення. Жінка розповіла, що саме куркума та чорний перець можуть допомогти схуднути в животі.

Куркума

Яскрава жовта спеція куркума має протизапальні та антиоксидантні властивості. Приправа здатна підтримувати втрату ваги та зменшувати жир на животі.

Куркума добре впливає на травлення та обмін речовин, а куркумін, який входить до складу спеції, виводить зайву рідину з організму та допомагає спалювати жир. Загалом спеція блокує утворення жиру та знижує тягу до вуглеводів.



Куркума допомагає схуднути / Фото Pexels

Чорний перець

Звичайний чорний перець, який є на кухні в кожного з нас, може потенційно мінімізувати абдомінальний жир. У спеції міститься піперин, який покращує метаболізм та засвоює поживні речовини, які сприяють втраті ваги. Також чорний перець має протизапальні властивості та здатен зменшити хронічні запалення.