Якщо ви хочете трохи розслабитися та зменшити своє хвилювання, ви можете не тільки випити ромашкового чаю, але й з'їсти прості закуски, які допоможуть заспокоїтися, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Мигдаль

Деякі види горіхів та насіння допоможуть вам відчути себе більш спокійними та розслабленими – зокрема й мигдаль, що містить магній. Саме він допомагає регулювати роботу нервів та зменшувати наслідки стресу.

Дієтологиня Лорен Твігге переконана, що мигдаль є неймовірною закускою і через те, що його можна легко додати практично до будь-якої страви – і солодкої, і солоної.

Нут

Бобові – це важлива частина будь-якої збалансованої дієти, тож нут може стати чудовим способом розслабитися. Нут багатий на вітамін В6, який допомагає підтримувати виробництво серотоніну, нейромедіатора "гарного самопочуття".



Нут допоможе заспокоїтися / Фото Pexels

Чорниця

У сезон застуди та грипу чорниця – це ще один чудовий продукт, про який точно не варто забувати. Вона допоможе вам не тільки розслабитися, але й зміцнити імунітет. А все через те, що чорниця наповнена антиоксидантами, зокрема антоціанами, що допомагають зменшити окислювальний стрес.

Також чорниця може підтримувати здоров'я мозку та зменшувати тривожність.

Волоські горіхи

Як і мигдаль, волоські горіхи – це неймовірний продукт, що допоможе вам розслабитися. Горіхи – це їжа, насичена багатьма поживними речовинами: антиоксидантами, жирами, вітамінами та мінералами.

Горіхи також містять суміш клітковини, жиру та білка, що допоможе збалансувати рівень цукру в крові та втамувати відчуття голоду.