Інколи так буває, що ввечері ще хочеться щось перекусити, однак деякі продукти є шкідливими ввечері й навіть шкодять хорошому сну, пише 24 Канал з посиланням на The Mirror.

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Однак є кілька продуктів, що не лише корисні й легкі, які допоможуть позбутися голоду, але й сприятимуть кращому засинанню. Ці продукти навіть корисно їсти тим людям, які мають проблеми із засинанням.

Увечері перед сном можна їсти продукт, який може багатьох здивувати – це темний шоколад. У його складі міститься триптофан, що підвищує рівень серотоніну, який допомагає внормовувати сон. Також у складі шоколаду є магній, який сприяє заспокоєнню та покращує засинання.

Увечері можна їсти авокадо, яке не зашкодить організмові й дозволить швидше заснути. З фруктів також можна обирати ківі та банан. У ківі є багато серотоніну, який регулює цикл сну й неспання, допомагаючи заснути природним чином.



Ківі допоможе швидко заснути / Фото Pexels

У банані міститься магній й триптофан, як у темному шоколаді, завдяки яким вдасться розслабитися й легше заснути. Банан є багатий високим вмістом клітковини, тож можна швидко відчути ситість.

Капуста кале є досить корисною й зовсім не шкідливою перед сном. Завдяки вмісту кальцію, калію та магнію, вона дозволить швидко заснути.

Добре вгамує голод й допоможе розслабитися перед сном – хумус. У ньому є триптофан та фолієва кислота, які допомагають регулювати режим сну. Їсти хумус ввечері можна з морквою, селерою, перцем, огірками та помідорами черрі.