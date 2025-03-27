Волосся буде блискучим і здоровим: варто їсти ці 5 продуктів

Біотин – це той поживний елемент, що важливий для хорошого здоров'я шкіри, нігтів та волосся, але це ще не все. І цей вітамін можна знайти у багатьох повсякденних продуктах.

Біотин, або ж вітамін В7 – це один з вітамінів комплексу В, що відіграє дуже важливу роль у метаболізмі та здоров'ї в цілому, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Тож якщо ви хочете покращити ріст свого волосся, зробити нігті міцнішими, варто подбати про те, аби включити до раціону кілька корисних продуктів.

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Лосось

Ця риба є цінним джерелом біотину, а до того ж вона надзвичайно смачна. Окрім того, у цьому морепродукті також знайдуться і омега-3 жирні кислоти, які підтримують здоров'я мозку та серця, і це робить лосось цілком здоровим доповненням до збалансованої дієти.

У рибі містяться і білок, цинк та селен – а це сприяє здоров'ю тканин та імунітету, ділиться дієтологиня Віолета Морріс.

Яйця

Попри те, що яєчні жовтки мають погану репутацію, адже в них міститься харчовий холестерин, насправді ця частина яйця має неймовірну поживну цінність. Яєчні жовтки є чудовим джерелом біотину, що підтримує здоров'я мозку. Окрім того, яйця наповнені високоякісним білком, що потрібний для відновлення та росту м'язів.

Насіння соняшника

З рослинних джерел біотину насіння соняшника буде одним з найкращих варіантів. Воно також містить досить багато здорових жирів та магнію, що можуть підтримувати нервову функцію та сприяють здоров'ю серцево-судинної системи.



Соняшникове насіння корисне для волосся / Фото Pexels

Сардини

Сардини багаті не тільки на біотин, але й на омега-3 жирні кислоти, що, як відомо, мають протизапальну дію та підтримують здоров'я серця та мозку. Окрім того, через те, що сардини містять неушкоджені кістки та хрящі, що розчиняються ще до того, як ви почнете їх їсти, ця риба насичена кальцієм, що потрібний для підтримки кісток.

Яловича печінка

Яловичина є червоним м'ясом, і тому зазвичай її не рекомендують як частину здорової дієти, але також печінка є одним з найбільших джерел біотину. Це робить її чудовим варіантом для отримання цього вітаміну, адже одна порція печінки містить 103% від добової норми біотину на день.