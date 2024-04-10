Вам вже точно доводилося чути про те, що правильне харчування надзвичайно корисне для нашого здоров'я. Може воно впливати і на рівень холестерину. Тож дієтологиня Лорен Манакер поділилася кількома продуктами, які вже зараз слід додати до свого раціону.

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Бобові

До бобових входить чимало не тільки поживних і корисних, але і смачних продуктів, зокрема сочевиця та нут. Вони є не тільки універсальними продуктами, які можна додати у раціон в різному вигляді, але і корисні для регулювання та підтримки здорового рівня холестерину.

Існує також чимало інших причин, через які бобові можуть бути надзвичайно корисними у цьому, але основна – це наявність у цих продуктах великої кількості розчинної клітковини. Саме вона може зв'язуватися із частинками холестерину у травній системі та видаляти їх із організму це перед тим, як цей холестерин почне циркулювати у крові.

Гриби

Гриби цікаві не тільки завдяки своєму унікальному смаку та високій поживній цінності. Також вони можуть відігравати дуже важливу роль у регулюванні рівня холестерину. Цей продукт містить суміш дуже потужних сполук, зокрема і бета-глюканів та хітину, а вони можуть сприяти зниженню "поганого" холестерину.



Гриби можуть бути дуже корисними / Фото Pexels

Якщо ви почнете включати гриби до свого постійного раціону та будете їсти їх принаймні один раз на тиждень, ви досить швидко помітите позитивний результат.

Чорнослив

Якщо ж ви полюбляєте солодощі, тоді чорнослив може стати ідеальним варіантом для вас. Це – набагато більше, ніж просто сухофрукт, адже чорнослив є джерелом клітковини та поживних речовин, які корисні для підтримки здоров'я серця.

Овес

Вівсяна каша буде надзвичайно корисна через те, що вона багата на бета-глюкан – потужний засіб, що може знижувати рівень холестерину. Якщо ви будете споживати його, він буде утворювати у вашому кишківнику гелеподібну речовину, що зв'язується із насиченим холестерином та запобігатиме його всмоктуванню у кров.

Це не тільки допоможе позбутися зайвого холестерину, але також сприятиме і загальному здоров'ю травної системи.