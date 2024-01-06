Дослідження вже неодноразово показували, що добре збалансована середземноморська дієта може бути справжнім ключем до здорового старіння. Це відбуваєтеся через акцент на фруктах, овочах, корисних жирах та рибі. Втім, існують деякі продукти, які можуть саботувати ваше старіння – про них розповіла докторка медичних наук Джеррі Бруггеман.

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Алкоголь

Сумно, та це правда – алкоголь, це той токсин, який точно не варто додавати до вашого раціону, якщо ви хочете отримати якусь користь для здоров'я. І попри те, що деякі експерти говорять про антиоксиданти, які містяться у червоному вині, здебільшого алкоголь далеко не здоровий.

Перш за все, алкоголь може підвищити ризик розвитку раку, а це друга провідна причина смертності у США. Алкоголь також є відомим імунодепресантом, і він є особливо проблематичним для літніх людей.

Оброблене м'ясо

Якщо ви належите до любителів обробленого м'яса та бекону, або ж часто їсте сосиски чи солонину, це може бути небезпечним для вашого здоров'я. Але ви можете запитати: чи є прийнятна кількість м'яса, яким можна насолоджуватися?

Що ж, наразі немає конкретних вказівок щодо кількості обробленого червоного м'яса, та споживання навіть 50 грамів на день може негативно вплинути на ваш організм.



Оброблене м'ясо шкідливе для довголіття / Фото Pexels

Підсолоджені напої

Так, газована солодка вода, вочевидь, також не надто добре впливає на ваше здоров'я. Саме солодкі напої можуть бути основним джерелом цукру у вашому раціоні, а також винуватцем багатьох хронічних захворювань.

Та для того, щоб жити довше, вам не потрібно повністю скорочувати вуглеводи у своєму раціоні.

Смажене м'ясо

Ви вже знаєте, що оброблене м'ясо може бути ля вас шкідливим. Але користі не принесуть і свіжі тваринні білки, які готуються певним способом, а саме – смаженням.

Та для того, щоб зменшити шкоду, обрізайте обвуглені шматочки м'яса та уникайте використання жирних підлив.