Вживання деяких продуктів варто уникати натщесерце, особливо у випадку, якщо у вас чутливий шлунково-кишковий тракт, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Про кілька шкідливих продуктів розповіла дієтологиня Йоганна Салазар та лікар Майкл Шопіс.

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Гостра їжа

Така їжа вранці може погано вплинути на слизову оболонку шлунка. Вранці краще відтермінувати вживання гострих страв, оскільки шлунок почне виробляти слиз й прискорювати травлення.

Солодкі продукти

Вранці часто виникає спокуса довершити чашку кави десертом, однак його все ж таки варто відкласти на пізніше. Вживання солодкої їжі натщесерце може призвести до швидшого підйому рівня інсуліну та цукру в крові, що часто призводить до "збою" в організмі. Вранці треба вживати продукти з високим вмістом клітковини, яка сповільнює засвоєння цукру.

Йогурт

Завдяки високому вмісту пробіотиків і молочної кислоти йогурт чудово підходить для кишківника, однак є деякі люди, які чутливі до молочної кислоти. Якщо вони вживатимуть йогурт вранці, то це призведе до вироблення шлункової кислоти. Щоб йогурт добре засвоївся, його краще їсти не на голодний шлунок.



Йогурт не варто вживати на голодний шлунок / Фото Pexels

Газовані напої

Напої з газами вранці викликають неприємні симптоми шлунково-кишкового тракту – відрижка, здуття живота тощо. У газованих напоях міститься великий вміст цукру, який причинить стрибки цукру в крові, а це призведе до втрати енергії.

Жирна смажена їжа

У смаженій їжі міститься багато жиру, тому в жодному разі не варто вранці їсти картоплю фрі, цибулеві кільця чи смажену курку. Продукти з високим вмістом жиру довше перетравлюються, а це призведе до болю в шлунку, дискомфорту та загального розладу шлунково-кишкового тракту.

Цитрусові та сік

У готелях до сніданку окрім чаю та кави, пропонують ще склянку апельсинового соку, однак ці напої варто уникати у випадку, якщо у вас були раніше проблеми з травленням або ж шлунок після сну ще повністю порожній. Цитрусові містять лимонну кислоту, яка може дратувати слизову оболонку шлунково-кишкового тракту.