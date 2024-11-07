Употребление некоторых продуктов следует избегать натощак, особенно в случае, если у вас чувствительный желудочно-кишечный тракт, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. О нескольких вредных продуктах рассказала диетолог Иоганна Салазар и врач Майкл Шопис.

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Острая пища

Такая пища утром может плохо повлиять на слизистую оболочку желудка. Утром лучше отложить употребление острых блюд, поскольку желудок начнет вырабатывать слизь и ускорять пищеварение.

Сладкие продукты

Утром часто возникает соблазн довершить чашку кофе десертом, однако его все же стоит отложить на позже. Употребление сладкой пищи натощак может привести к более быстрому подъему уровня инсулина и сахара в крови, что часто приводит к "сбою" в организме. Утром надо употреблять продукты с высоким содержанием клетчатки, которая замедляет усвоение сахара.

Йогурт

Благодаря высокому содержанию пробиотиков и молочной кислоты йогурт прекрасно подходит для кишечника, однако есть некоторые люди, которые чувствительны к молочной кислоте. Если они будут употреблять йогурт утром, то это приведет к выработке желудочной кислоты. Чтобы йогурт хорошо усвоился, его лучше есть не на голодный желудок.



Йогурт не стоит употреблять на голодный желудок / Фото Pexels

Газированные напитки

Напитки с газами утром вызывают неприятные симптомы желудочно-кишечного тракта – отрыжка, вздутие живота и тому подобное. В газированных напитках содержится большое содержание сахара, который причинит скачки сахара в крови, а это приведет к потере энергии.

Жирная жареная пища

В жареной пище содержится много жира, поэтому ни в коем случае не стоит утром есть картофель фри, луковые кольца или жареную курицу. Продукты с высоким содержанием жира дольше перевариваются, а это приведет к боли в желудке, дискомфорта и общего расстройства желудочно-кишечного тракта.

Цитрусовые и сок

В отелях к завтраку кроме чая и кофе, предлагают еще стакан апельсинового сока, однако эти напитки следует избегать в случае, если у вас были ранее проблемы с пищеварением или желудок после сна еще полностью пустой. Цитрусовые содержат лимонную кислоту, которая может раздражать слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта.