Ці 7 продуктів покращують пам'ять та роботу мозку: мають бути на тарілці

З віком у багатьох людей може з'явитися забудькуватість, та серйозні проблеми з пам'яттю не є нормальною частиною старіння. На щастя, є чимало речей, які ви можете зробити, аби зменшити ризик втрати пам'яті та захистити свої когнітивні функції.

Для того, аби покращити пам'ять, експерти радять займатися регулярними фізичними вправами, пробувати нові хобі та, звісно ж, вживати корисну їжу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Отож, існує кілька продуктів, які ви можете їсти частіше, аби покращити свою пам'ять та роботу мозку, повідомляє дієтологиня Стейсі Клівленд.

Броколі

Броколі – це продукт, багатий на антиоксиданти та клітковину, а це дві поживні речовини, що можуть якісно боротися із запаленнями, які спричиняють вільні радикали.

Хронічне запалення ж підвищує ризик деменції, що включає втрату пам'яті та зниження функцій мозку. Броколі також містить вітамін К, який корисний для пам'яті та когнітивних функцій.

Чорниця

Якщо ви поставили собі за мету зберегти та зміцнити свою пам'ять, точно варто додати чорницю до свого раціону – вона багата на антиоксиданти, що захищають клітини мозку від окислювального стресу та пошкоджень.

Окрім того, ці антиоксиданти також можуть зменшувати запалення, що є головним фактором втрати пам'яті. Також чорниця – це неймовірне джерело клітковини, а це значить, що вона корисна не тільки для вашого мозку, а й для травлення та кишківника.

До речі, раніше ми писали про те, які продукти містять багато клітковини. З ними ваше травлення точно швидко покращиться!

Насіння гарбуза

Як джерело клітковини та антиоксидантів, гарбузове насіння є одним з найкращих продуктів для пам'яті. Антиоксиданти зменшують не тільки запалення, але й окислювальний стрес, а також насіння містить деякі дуже корисні мікроелементи – цинк, магній, мідь та залізо.

Жирна риба

Коли мовиться про продукти для покращення пам'яті, ви точно не помилитеся, якщо оберете жирну рибу, що багата на омега-3 жирні кислоти – лосось, тунець чи сардини. Вони є ключовими для побудови нервових клітин, що пов'язані з пам'яттю та навчанням.



Жирна риба корисна для роботи мозку / Фото Pexels

Насіння чіа

Це насіння є чудовим джерелом альфа-ліноленової кислоти – рослинної омега-3 жирної кислоти, що підтримує функцію мозку та допомагає клітинам спілкуватися та зменшувати запалення.

Насіння чіа можна додавати до пудингів, йогуртів, смузі чи салатів.

Волоські горіхи

Чи коли-небудь ви помічали, що волоські горіхи формою нагадують мозок? За неймовірним збігом, горіх і справді дуже корисний для мозку, адже містить чимало омега-3 жирних кислот. Такі жири допомагають зменшити запалення та підтримувати функцію мозку і зрештою пам'ять.

А також ці жири допомагають і серцю, яке є ключовим для здорового кровотоку та когнітивних функцій.

Яйця

Яйця містять багато вітамінів групи В, а це робить їх неймовірною їжею для підтримання роботи й розвитку мозку. Також в них багато холіну – поживної речовини, що допомагає створювати нейромедіатори, що посилають сигнали між нервовими клітинами.