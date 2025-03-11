Эти 7 продуктов улучшают память и работу мозга: должны быть на тарелке

С возрастом у многих людей может появиться забывчивость, и серьезные проблемы с памятью не являются нормальной частью старения. К счастью, есть немало вещей, которые вы можете сделать, чтобы уменьшить риск потери памяти и защитить свои когнитивные функции.

Для того, чтобы улучшить память, эксперты советуют заниматься регулярными физическими упражнениями, пробовать новые хобби и, конечно же, употреблять полезную пищу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Поэтому, существует несколько продуктов, которые вы можете есть чаще, чтобы улучшить свою память и работу мозга, сообщает диетолог Стейси Кливленд.

Брокколи

Брокколи – это продукт, богатый антиоксидантами и клетчаткой, а это два питательных вещества, что могут качественно бороться с воспалениями, которые вызывают свободные радикалы.

Хроническое воспаление же повышает риск деменции, что включает потерю памяти и снижение функций мозга. Брокколи также содержит витамин К, который полезен для памяти и когнитивных функций.

Черника

Если вы поставили себе цель сохранить и укрепить свою память, точно стоит добавить чернику в свой рацион – она богата антиоксидантами, защищающими клетки мозга от окислительного стресса и повреждений.

Кроме того, эти антиоксиданты также могут уменьшать воспаление, что является главным фактором потери памяти. Также черника – это невероятный источник клетчатки, а это значит, что она полезна не только для вашего мозга, но и для пищеварения и кишечника.

Кстати, ранее мы писали о том, какие продукты содержат много клетчатки. С ними ваше пищеварение точно быстро улучшится!

Семена тыквы

Как источник клетчатки и антиоксидантов, тыквенные семечки являются одним из лучших продуктов для памяти. Антиоксиданты уменьшают не только воспаление, но и окислительный стресс, а также семена содержат некоторые очень полезные микроэлементы – цинк, магний, медь и железо.

Жирная рыба

Когда говорится о продуктах для улучшения памяти, вы точно не ошибетесь, если выберете жирную рыбу, богатую омега-3 жирные кислоты – лосось, тунец или сардины. Они являются ключевыми для построения нервных клеток, что связаны с памятью и обучением.



Жирная рыба полезна для работы мозга / Фото Pexels

Семена чиа

Эти семена являются прекрасным источником альфа-линоленовой кислоты – растительной омега-3 жирной кислоты, что поддерживает функцию мозга и помогает клеткам общаться и уменьшать воспаление.

Семена чиа можно добавлять в пудинги, йогурты, смузи или салаты.

Грецкие орехи

Когда-нибудь вы замечали, что грецкие орехи формой напоминают мозг? По невероятному совпадению, орех действительно очень полезен для мозга, ведь содержит немало омега-3 жирных кислот. Такие жиры помогают уменьшить воспаление и поддерживать функцию мозга и в конце концов память.

А также эти жиры помогают и сердцу, которое является ключевым для здорового кровотока и когнитивных функций.

Яйца

Яйца содержат много витаминов группы В, а это делает их невероятной пищей для поддержания работы и развития мозга. Также в них много холина – питательного вещества, помогающего создавать нейромедиаторы, посылающие сигналы между нервными клетками.