Здоровий метаболізм є важливим для контролю ваги та загального самопочуття. Щоб він працював прискорено, треба вживати білок, який підтримує м'язову масу, яка з віком зменшується. Білку потрібно в рази більше енергії для перетравлення, ніж жирам чи вуглеводам, тож організм починає активніше спалювати калорії.

Читайте також Яка їжа робить нас щасливими: список продуктів, про які варто знати

Завдяки включенню білка у свій раціон, можете не переживати про проблеми з метаболізмом. Допомогти контролювати вагу можуть нежирне м’ясо та грецький йогурт, оскільки мають необхідні поживні речовини, які підтримують здоровий метаболізм.

Нежирне м’ясо

Червоне м’ясо у надлишку може завдати організмові певної шкоди, втім нежирні варіанти – птиця чи риба, ідеально підійдуть для тих, хто хоче схуднути. Курка, індичка чи риба - це чудовий варіант білка в раціоні. Пісне м’ясо, особливо курка, є універсальним та низькокалорійним продуктом, який так люблять всі ті, хто намагаються схуднути.



Нежирне м'ясо та грецький йогурт прискорюють метаболізм / Фото Pexels

Грецький йогурт

Додавайте у свій раціон також грецький йогурт, який насичений білками. Вживайте його на сніданок чи в будь-який інший проміжок дня. Йогурт багатий пробіотиками та є корисним для всього організму. Вживайте його як перекус або заправляйте ним салати чи змащуйте лаваші.