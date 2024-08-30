Їжа, яку ви їсте кожного дня, відіграє певну роль у сприянні запаленню чи стримуванні його. І, можливо, ви не будете дуже шоковані, коли дізнаєтеся, що фрукти, овочі та листова зелень є ключовими продуктами для того, щоб позитивно вплинути на ваше тіло. Втім, нейробіолог Роберт Лав розповів про кілька продуктів, які негативно впливають на шкіру та тіло загалом.

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Солодка газована вода

Газована вода з магазинів містить дуже багато цукру, а ось чого в ній немає – так це корисної клітковини. Саме через це вона може серйозно і швидко підвищити рівень цукру в крові, а також негативно впливати на швидкість старіння та збільшення ваги. Зважайте на те, що весь цей цукор, що міститься у вашій улюбленій газованці, також впливає і на запалення, яке є однією з основних причин старіння.

Картопля фрі

Сіль дуже сильно зневоднює вас, а зневоднення – це ще одна популярна причини передчасного старіння шкіри. Зайве вже й говорити про те, що у картоплі фрі солі є надто багато. І якщо ви вже споживаєте цей продукт, дуже важливо залишатися зволоженими для того, щоб нейтралізувати ефект солі та натрію.

Окрім того, не можна забувати й про те, що картопля фрі смажиться у фритюрній олії, а коли їжа готується на сильному вогні, вона вже не буде корисною для вас. Такий продукт сприятиме запаленню в організмі та появі окислювального стресу. Обидва ці процеси пов'язані із такими захворюваннями, як діабет, хвороби печінки та проблемами із серцево-судинною системою.



Картопля фрі шкідлива для тіла / Фото Pexels

Хот-доги

Проблема хот-догів ховається саме в обробленому м'ясі, що туди додається. Воно містить сульфіти – хімічні речовини, які можуть легко зневоднювати шкіру та спричиняти передчасне старіння.

Надмірне споживання обробленого м'яса також часто пов'язують із серцево-судинними захворюваннями та іншими проблемами зі здоров'ям. Окрім того, воно містить чимало насичених жирів, які також можуть сприяти запаленню.