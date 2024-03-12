Старіння – це частина людського життя, і всі ми через це проходимо. І хоча немає нічого поганого у зморшках, інші частини тіла під час стрімкого старіння можуть постраждати, і це матиме потенційні негативні наслідки для здоров'я. Нейробіолог Роберт Лав розповів про три продукти, які не варто їсти надто часто.

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М'ясо для барбекю

Експерт попередив, що обвуглене м'ясо – це саме те, що може посилити запалення у вашому організмі. І їжа номер один, від якої вам варто відмовитися чи принаймні обмежити її кількість, якщо ви хочете сповільнити старіння – це саме барбекю.

Значна частина такого м'яса обвуглена і почорніла, і коли ви споживаєте їх, це збільшує вдосконалені кінцеві продукти глікації, які і призводять до посилення запалення та прискорення старіння.

А коли в організмі людей з'являється запалення, воно провокує більшу кількість зморшок.

Рафінований цукор

Звісно, це досить очевидно, та цукор не є надто здоровою частиною вашої дієти. Перш за все, часте вживання цього продукту може призвести до того, що у вас збільшиться вага. А по-друге, цукор також може посилити запалення, і воно є основною причиною старіння.



Цукор може бути шкідливим для здоров'я / Фото Pexels

І, звісно, існує і третя причина зменшити споживання цукру у вашому раціоні – і це підвищення ризику захворіти на діабет 2-го типу. Окрім того, це одна з головних причин хвороби Альцгеймера.

Смажена їжа

А ось смажена їжа, за словами доктора, це так званий "подвійний удар".

Смажена їжа часто містить багато вуглеводів, що підвищить рівень цукру в крові, а це може посилити запалення,

– сказав він.

Окрім того, смажену їжу часто готують у поганій олії, а вони можуть викликати запалення.