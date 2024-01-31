Спробуйте додавати до свого щоденного раціону правильну їжу, щоб зміцнити імунітет в домашніх умовах. Висока імунна система – запорука хорошого здоров’я кожної людини, тому не нехтуйте кількома продуктами, які принесуть вам численну користь.

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Продукти з магнієм

Дедалі частіше лікарі акцентують увагу на тому, що хвороби починаються від стресу, а магній здатен йому протистояти. Можете приймати його як добавку чи вживати продукти, в яких він міститься. Додавайте у свій раціон мінеральну воду (в 100 мл міститься приблизно 100 мг магнію), сочевицю, нут, горох, волоські горіхи, мигдаль, фундук, морепродукти, гречку, кіноа, булгур.

Морська риба

Риба добре підтримує здоров’я серця, багата жирними кислотами омега-3, білком та амінокислотами. У ній багато цинку, який бере участь у формуванні імунних клітин. Також морська риба містить вітаміни А, В та E, які є корисними для шкіри. Для максимальної користі обирайте найжирнішу рибу: форель, лосось, скумбрію чи тунець.

Броколі

Дієтологи кажуть, що броколі є одним із найефективніших природних імуностимуляторів. У ньому є цинк, селен, вітаміни A, C, Е і навіть рідкісний вітамін D. Харчові волокна цього овоча швидко виводять з організму шлаки та залишки вірусів.



Деякі продукти здатні покращити імунітет / Фото Pexels

Грецький йогурт

У кисломолочних продуктах містяться живі бактерії, які підтримують здоров’я мікрофлори та всього організму. Обирайте для себе натуральний йогурт без добавок.

Куркума

Спеція здатна боротися з вірусними інфекціями, протистоїть грипу та навіть полегшує прояви застуди – головний біль, нежить чи кашель.