Особливо помітною є суха шкіра зранку. Батареї та обігрівачі забезпечують нас теплом, але пересушують повітря. Через це зменшується вологість, а шкіра стає сухою, тому важливо використовувати у спальні зволожувач повітря.

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Та не лише обігрівачі є основною проблемою сухості шкіри. Симптоми та ознаки можуть відрізнятися залежно від вашого віку, стану здоров’я та умов проживання.

До симптомів належить відчуття стягнутості шкіри, грубість на дотик, свербіж, лущення та почервоніння.

Що допоможе зволожити шкіру

Зволожувальний крем допомагає підтримувати захисний бар'єр шкіри здоровим. Використовуйте крем для обличчя зранку та ввечері та кілька разів на день для рук. Навіть взимку не забувайте про засоби з SPF 30 із захистом від UVA й UVB-променів.

Вмивайтеся не гарячою, а теплою водою. Промокайте шкіру рушником, не варто її терти. Коли миєте посуд, постарайтеся одягати гумові рукавички, адже миючі засоби також можуть сприяти на сухість шкіри.

Не забувайте про теплий шарф, шапку та рукавиці, коли виходите на вулицю. Використовуйте для губ бальзам, перед виходом на вулицю.



Одягайтеся на вулицю тепло / Фото Pexels

Також постарайтеся вживати достатню кількість води, щоб підтримувати зволоження всіх тканин тіла, включаючи шкіру.

Перестаньте курити, оскільки вживання тютюну звужує кровоносні судини в зовнішніх шарах шкіри, а це зменшує приплив крові та робить шкіру блідою. Через нестачу кисню та поживних речовин куріння призводить до сухості шкіри.

Важливо в зимову пору збалансовано харчуватися. У вашому раціоні повинна бути достатня кількість овочів та фруктів.