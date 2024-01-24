Якщо ви стараєтеся доглядати за собою, то ви, певно, досить серйозно ставитеся до одного з найважливіших етапів у будь-якій процедурі догляду за шкірою: очищення. Та доктор медичних наук Денді Егельман розповів про основні помилки, яких ви можете випадково припускатися.

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Ви вмиваєтеся надто часто

Якщо ви маєте справу з висипами чи прищами, або ж ваша шкіра має підвищену жирність, у вас може виникнути спокуса часто мити шкіру, щоб швидше очистити її від усього, що вам не подобається. Та ви отримаєте не тільки відчуття скрипучої чистоти, але це може також призвести і до збільшення кількості висипань, жирності та подразнення.

Найкраще, що виможете зробити – це вмиватися один раз вранці і один – ввечері, і цього буде цілком достатньо. Та особливо важливим є вечірнє вмивання, адже воно дозволяє вам видалити макіяж, бруд, мертві клітини шкіри та все, що її торкалося протягом дня.

Ви застосовуєте надто багато засобів одночасно

Іноді більше – зовсім не означає краще, і дуже часто так і буває, коли мовиться про засоби для догляду за шкірою. Особливо важливо пам'ятати про це правило, коли ви використовуєте "активні речовини", або ж інгредієнти, які потрібні для вирішення конкретних проблем зі шкірою – наприклад, ретиноїди чи саліцилова кислота.

Хоча ретиноїди, вітамін С, кислоти та скраби мають своє місце в режимі догляду за шкірою, їхнє використання разом зазвичай спричиняє більше проблем, ніж рішень,

— поділилася дерматологиня Папрі Саркар.

Ви вмиваєтеся тільки раз на день

Так само, як проблемою є надто часте очищення, вашій шкірі може шкодити і недостатнє миття. Якщо ви ходите протягом дня, торкаєтеся пальцями то шкіри, то інших поверхонь, на лиці утворюється тонкий шар поту та бруду. І саме через це вмиватися потрібно і вранці, і ввечері.

Якщо ви намагаєтеся не вмиватися надто часто через сухість шкіри, ви можете потурбуватися про спеціальний зволожувальний засіб для вмивання, або ж придбати олію для чутливої шкіри.



Вмиватися потрібно двічі на день / Фото Pexels

Ви використовуєте фізичні абразивні засоби

Відлущування мертвих частинок шкіри – це досить важливий крок у догляді за обличчям, адже це допомагає відшаровувати старі клітини та дає місце для нових. Втім, якщо ваш щоденний засіб для вмивання містить абразивні ексфоліанти – наприклад, шкаралупу горіхів – це може спричинити мікротравми на шкірі та призвести до болю, почервоніння чи навіть інфекції.

Натомість ви можете знайти засіб, що містить м'які, крихітні та розчинні частинки, які будуть ніжнішими для шкіри. До того ж ви можете повністю замінити фізичні ексфоліанти на хімічні – як-от гліколева кислота.

Ви миєте шкіру шматочком мила

Мило може бути ідеальним для миття тіла, проте не для обличчя, на якому клітини шкіри є набагато чутливішими, і вам потрібно діяти ніжніше, щоб запобігти подразненню.

Брусок мила може зробити вашу шкіру більш сприйнятливою до сухості та подразнення.

Ви не вмиваєтеся після активностей

Так, надто часто мити лице – це проблема. Проте якщо ви сходили на тренування, і ваше обличчя спітніло, його все ж потрібно очистити.

Найпростіший спосіб зробити це, якщо ви в дорозі, – вмити обличчя за допомогою засобу для вмивання та протирати тіло серветками для макіяжу,

– розповіла доктор Саркар.