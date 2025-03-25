Ці щоденні продукти не дають схуднути: від них треба відмовитися

Є певні продукти, які ми їмо щодня й можемо навіть не звертати увагу на те, що вони повільно перешкоджають схудненню. Здається, що якщо з’їсти чогось чи випити небагато, то це ніяк не вплине на зайві сантиметри, втім всі вони мають накопичувальний ефект, який в кінцевому результаті таки відображається на нашій фігурі.

Нутриціологи вже давно назвали продукти й напої, які сприяють набору ваги, пише 24 Канал з посиланням на Eatthis.

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Заборонені продукти містять додаткові калорії, жири й цукри, які сприяють набору ваги, а не втраті. Якщо їх часто їсти, то це зруйнує всі плани на шляху до схуднення.

Ароматизований йогурт

Кисломолочні продукти є дуже корисними, оскільки в них є кальцій та пробіотики, однак в ароматизованих йогуртах багато цукру. Замість такого йогурту краще придбати грецький й додавати до нього ягоди.

Сніданок з пластівців

У пластівцях є багато цукру й мало клітковини чи білка. Його нестача може викликати відчуття голоду, тому вдень можна почати переїдати. Люди, які вживають мало білка, схильні до набору ваги.

Булочки

Хлібобулочні вироби сприяють теж набору ваги. Це стається через нестачу клітковини, яка допомагає бути ситими після їжі та не переїдати.



Булочки сприяють набору ваги / Фото Pexels

Газована вода

У солодкій газованій воді дуже багато цукру, тому вживати її на постійній основі – це згубна звичка. Підсолоджені напої є шкідливими для здоров’я серця й сприяють набору ваги.

Батончики мюслі

Є багато батончиків мюслів, які позиціонують себе як здорові й наповнені корисними та поживними речовинами, однак у них багато додаткових калорій та цукру. Перекушування батончиками між прийомами їжі може неусвідомлено сприяти набору ваги.

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Алкоголь

Келих вина час від часу не є шкідливим, але якщо ця звичка є постійною, то алкоголь призводить до більшого споживання цукру та калорій.