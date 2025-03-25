Эти ежедневные продукты не дают похудеть: от них надо отказаться

Есть определенные продукты, которые мы едим ежедневно и можем даже не обращать внимание на то, что они медленно препятствуют похудению. Кажется, что если съесть чего-то или выпить немного, то это никак не повлияет на лишние сантиметры, впрочем все они имеют накопительный эффект, который в конечном итоге таки отражается на нашей фигуре.

Нутрициологи уже давно назвали продукты и напитки, которые способствуют набору веса, пишет 24 Канал со ссылкой на Eatthis.

Читайте также Укрепят кости и зубы: 5 закусок с кальцием, которые стоит есть уже сейчас

Запрещенные продукты содержат дополнительные калории, жиры и сахара, которые способствуют набору веса, а не потере. Если их часто есть, то это разрушит все планы на пути к похудению.

Ароматизированный йогурт

Кисломолочные продукты очень полезны, поскольку в них есть кальций и пробиотики, однако в ароматизированных йогуртах много сахара. Вместо такого йогурта лучше приобрести греческий и добавлять в него ягоды.

Завтрак из хлопьев

В хлопьях много сахара и мало клетчатки или белка. Его недостаток может вызвать чувство голода, поэтому днем можно начать переедать. Люди, которые употребляют мало белка, склонны к набору веса.

Булочки

Хлебобулочные изделия способствуют тоже набору веса. Это происходит из-за недостатка клетчатки, которая помогает быть сытыми после еды и не переедать.



Булочки способствуют набору веса / Фото Pexels

Газированная вода

В сладкой газировке очень много сахара, поэтому употреблять ее на постоянной основе – это пагубная привычка. Подслащенные напитки вредны для здоровья сердца и способствуют набору веса.

Батончики мюсли

Есть много батончиков мюсли, которые позиционируют себя как здоровые и наполнены полезными и питательными веществами, однако в них много дополнительных калорий и сахара. Перекусы батончиками между приемами пищи может неосознанно способствовать набору веса.

Обратите внимание! Є семь продуктов, которые улучшают память и работу мозга. Всех их мы перечислили в нашем материале.

Алкоголь

Бокал вина время от времени не является вредным, но если эта привычка является постоянной, то алкоголь приводит к большему потреблению сахара и калорий.