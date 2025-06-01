Не варто тримати ці 5 речей "на чорний день": викиньте їх вже зараз

Викидання непотребу – це важливе, але непросте завдання. І завжди є кілька речей, які хочеться залишити "про всяк випадок" – а що як вони ще стануть у пригоді?

Зазвичай можна досить легко виділити три категорії речей, за які люди тримаються роками, навіть коли вони вже їм насправді не потрібні – і вони стосуються грошей, спогадів та ввічливості, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Людям не подобається викидати дорогі речі, навіть якщо вони вже не потрібні, речі, пов'язані з пам'ятними спогадами та подарунки – адже це може образити дарувальника.

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Кухонні гаджети

Можливо, у минулому ви піддалися на кілька кухонних трендів та купили кухонну техніку, яка вам насправді не потрібна? І тоді всі ці гаджети починають накопичуватися десь на високих полицях, займаючи дорогоцінне місце на кухні.

Те саме стосується і купи інших дивних кухонних інструментів – ножів для авокадо, форм для морозива тощо. Якщо ви не пам'ятаєте, коли востаннє ними користувалися, можна сміливо продавати їх чи віддавати друзям.

До речі, знайти кухонну техніку за найкращими цінами можна на Prom. А ще засоби для чищення, щітки, посуд і купа всього для дому. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

Інструкції з експлуатації

Коли востаннє ви переглядали величезну купу інструкцій, що накопичується у шафі, аби розв'язати проблему з технікою? Якщо все ж знадобиться щось ремонтувати, скоріш за все, відповідь на будь-яке запитання можна знайти в інтернеті.

Тож ви можете звільнити досить багато місця, якщо викинете усі ці інструкції, що лежать без діла.

Подарунки, якими ви не користуєтеся

Коли хтось щось вам дарує, буває важко відпустити цю річ. Та пам'ятайте, що передусім має важити не предмет, а зусилля і думки, що були вкладені у подарунок. До того ж ситуація, у якій дарувальник прийде до вас та запитає про подарований предмет – це скоріше страх, ніж щось, що могло б насправді відбутися.



Непотрібні подарунки не варто тримати вдома / Фото Pexels

Шнури до пристроїв

Певно, в кожному домі можна знайти цілу шухляду чи кошик, заповнену шнурами та зарядними пристроями до приладів, яких вже давно немає вдома. І не варто чекати незвичайної ситуації, коли старі шнури вам можуть знадобитися – скоріш за все, вона ніколи не настане.

До речі, раніше ми вже розповідали, які речі можуть приваблювати у гаманець гроші.

Одяг, який вам не підходить

Якщо ви з'ясували, що джинси стали надто тісними, не варто залишати їх на своїй полиці. Те саме стосується і решти одягу, що з різних причин стає завеликим чи замалим – краще розпрощатися з цими предметами та натомість наповнити шафу одягом, який ви справді можете носити.