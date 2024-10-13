Виявляється, деякі речі з секонд-хенду можуть виявитися не тільки старовинним вінтажем чи брендом, але й поганою прикметою, що принесе у дім нещастя. Тож коли наступного разу ви захочете придбати для себе якусь річ там, зважайте на заборонений перелік, що підготували Поради 24.
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Годинники
Ця річ може зберігати пам'ять попередніх власників. І чимало знавців езотерики вважають, що така покупка зовсім не піде вам на користь, адже носити чужий годинник – це наче жити чужим життям.
Дзеркала
Пращури вірили, що дзеркала можуть вбирати в себе енергетику людини, яка в них дивиться. Окрім того, дзеркало також може бути порталом між нашим та потойбічним світом, і якщо воно розіб'ється, потрібно відразу ж відправити його до смітника.
А чужі дзеркала приносити додому взагалі категорично не можна.
Ляльки
Ляльки недарма такі популярні у фільмах жахів – прикмети стверджують, що саме вони можуть притягнути нещастя до будинку. Окрім того, ляльку найпростіше налаштувати на лихе: змову, псування чи навіть прокляття.
Ляльки не варто купувати у секонд-хенді / Фото Pexels
Дорогоцінні речі
На жаль, навіть у дуже красивих прикрасах може накопичитися негативна енергетика, що згодом принесе нещастя у дім. Не варто навіть брати тимчасово чужі прикраси, а тим паче купувати їх. Вважається, що зняти нещастя з металу чи з дерева дуже складно, тож ризикувати не варто.
Незручний одяг
Ви легко відчуєте, що річ на вас "добре сідає" – і якщо цього відчуття немає, краще не брати її у дім. Особливо небезпечна покупка, якщо вона десь тисне чи колеться – це ознака, що річ може принести нещастя. Найкраще буде промокнути річ у солоній воді після секонд-хенду, а потім одразу ж вкинути у прання, аби прибрати негатив з неї.
Які ще речі не можна купувати у секонд-хенді
Існують і інші речі, які не варто купувати у секонд-хенді, але вже з практичних, а не езотеричних причин. Зважте на цей список перед тим, як робити покупку.
- Спідня білизна. Ця категорія речей дуже особиста, і носити чужі труси, звісно ж, буде неприємно. Навіть після обробки на них лишаться сліди використання, або й навіть бактерії.
- Спортивний одяг. Зазвичай ці товари активно використовуються, тому на них легко знайти сліди поту, які непросто вивести.
- Головні убори. Зазвичай головні убори люди перуть нечасто, й речі у секонд-хенді, хоч і обробляються, все ще можуть бути брудними.
- Вовняний одяг. Речі з цього матеріалу вимагають особливого догляду, і далеко не всі секонд-хенди можуть його забезпечити. Річ може виявитися недопраною, і вдома просто втратить привабливий вигляд.