Оказывается, некоторые вещи из секонд-хенда могут оказаться не только старинным винтажем или брендом, но и плохой приметой, что принесет в дом несчастье. Поэтому когда в следующий раз вы захотите приобрести для себя какую-то вещь там, учитывайте запрещенный перечень, что подготовили Советы 24.

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Часы

Эта вещь может хранить память предыдущих владельцев. И немало знатоков эзотерики считают, что такая покупка совсем не пойдет вам на пользу, ведь носить чужие часы – это как жить чужой жизнью.

Зеркала

Предки верили, что зеркала могут впитывать в себя энергетику человека, который в них смотрит. Кроме того, зеркало также может быть порталом между нашим и потусторонним миром, и если оно разобьется, нужно сразу же отправить его на помойку.

А чужие зеркала приносить домой вообще категорически нельзя.

Куклы

Куклы недаром так популярны в фильмах ужасов – приметы утверждают, что именно они могут притянуть несчастье в дом. Кроме того, куклу проще всего настроить на плохое: заговор, порчу или даже проклятие.



Куклы не стоит покупать в секонд-хенде / Фото Pexels

Драгоценные вещи

К сожалению, даже в очень красивых украшениях может накопиться негативная энергетика, что впоследствии принесет несчастье в дом. Не стоит даже брать временно чужие украшения, а тем более покупать их. Считается, что снять несчастье с металла или с дерева очень сложно, поэтому рисковать не стоит.

Неудобная одежда

Вы легко почувствуете, что вещь на вас "хорошо садится" – и если этого ощущения нет, лучше не брать ее в дом. Особенно опасна покупка, если она где-то давит или колется – это признак, что вещь может принести несчастье. Лучше всего будет промокнуть вещь в соленой воде после секонд-хенда, а потом сразу же бросить в стирку, чтобы убрать негатив с нее.

Какие еще вещи нельзя покупать в секонд-хенде

Существуют и другие вещи, которые не стоит покупать в секонд-хенде, но уже из практических, а не эзотерических причин. Взвесьте этот список перед тем, как делать покупку.