Разом з чужими речами та гостями у вашу оселю може проникнути інша енергія, яка далеко не завжди є позитивною та доброю, повідомляє 24 Канал. І езотерики переконані, що деякі предмети, які ви тримаєте вдома, можуть захистити вас від неї.

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Глиняний посуд

Глиняний глечик – це один з найбільш давніх оберегів, який тільки можна уявити у домі. Предки наділяли його практично людськими якостями, адже він має "голову", носик, шийку та ручку. Горщик, як і людина, має своє народження та смерть – коли його виготовляли та розбивали.

Раніше горщики також розрізняли за "статтю" за звуком, який вони видавали. І тоді вважалося, що у "жіночих" горщиках їжа начебто виходила смачнішою. Через це перед покупкою посуд простукували, аби перевірити його якість.



Глиняний посуд може захистити дім / Фото Pexels

Горщики використовували й як опудала на городі, вішаючи їх на палиці – вони не тільки відлякували птахів від городини, але й захищали від нечистої сили та злої енергетики.

Віник

Предки були переконані, що і віник, і мітла мають досить потужну енергетику та можуть захистити дім від негативу. Обов'язково ставили віник перед вхідними дверима ручкою донизу, або ж обходили з ним дім, розмахуючи ним та промовляючи захисні слова – так проганяли біду від оселі.

Коли ставили віник біля колиски, вважалося, що він може охороняти дитину, а в саду чи на городі віник захищав рослини від комах та інших шкідників. Весь негатив та зла енергія переходили на віник, і тому не шкодили людям. Через це щороку віник потрібно було замінити на новий – тоді весь негатив йшов геть разом з ним.

До речі, раніше ми розповідали, як можна безпечно позбутися старого віника, аби не накликати на себе біду.

Ікони

Звісно ж, вірили, що ікони в домі можуть оберігати від нечистої сили. Біля ікон, як вірили предки, потрібно викладати завжди чисті та ошатні рушники – і тоді удача та достаток не будуть покидати оселю, а нечиста сила не зможе проникнути в дім.

Підкова

Можливо, вам вже доводилося бачити підкову, що висить над вхідними дверима. Вішали її не просто так – в давнину вірили не тільки у те, що вона притягує небувалу удачу до свого власника, але й що вона не пропустить всередину дому людей зі злими намірами чи нечисту силу.

Вважалося, що найсильнішим оберегом буде випадково знайдена підкова.