Вместе с чужими вещами и гостями в ваш дом может проникнуть другая энергия, которая далеко не всегда является положительной и доброй, сообщает 24 Канал. И эзотерики убеждены, что некоторые предметы, которые вы держите дома, могут защитить вас от нее.

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Глиняная посуда

Глиняный кувшин – это один из самых древних оберегов, который только можно представить в доме. Предки наделяли его практически человеческими качествами, ведь он имеет "голову", носик, шейку и ручку. Горшок, как и человек, имеет свое рождение и смерть – когда его изготавливали и разбивали.

Ранее горшки также различали по "полу" по звуку, который они издавали. И тогда считалось, что в "женских" горшках еда вроде бы получалась вкуснее. Поэтому перед покупкой посуду простукивали, чтобы проверить ее качество.



Глиняная посуда может защитить дом / Фото Pexels

Горшки использовали и как чучела на огороде, вешая их на палки – они не только отпугивали птиц от овощей, но и защищали от нечистой силы и злой энергетики.

Веник

Предки были убеждены, что и веник, и метла имеют достаточно мощную энергетику и могут защитить дом от негатива. Обязательно ставили веник перед входной дверью ручкой вниз, или обходили с ним дом, размахивая им и проговаривая защитные слова – так прогоняли беду от дома.

Когда ставили веник возле колыбели, считалось, что он может охранять ребенка, а в саду или на огороде веник защищал растения от насекомых и других вредителей. Весь негатив и злая энергия переходили на веник, и поэтому не вредили людям. Поэтому каждый год веник нужно было заменить на новый – тогда весь негатив уходил прочь вместе с ним.

Кстати, ранее мы рассказывали, как можно безопасно избавиться от старого веника, чтобы не навлечь на себя беду.

Иконы

Конечно же, верили, что иконы в доме могут оберегать от нечистой силы. У икон, как верили предки, нужно выкладывать всегда чистые и нарядные полотенца – и тогда удача и достаток не будут покидать дом, а нечистая сила не сможет проникнуть в дом.

Подкова

Возможно, вам уже приходилось видеть подкову, висящую над входной дверью. Вешали ее не просто так – в древности верили не только в то, что она притягивает небывалую удачу к своему владельцу, но и что она не пропустит внутрь дома людей со злыми намерениями или нечистую силу.

Считалось, что самым сильным оберегом будет случайно найденная подкова.