Ці 5 рослин замінять пестициди: їх потрібно посадити у саду

Виявляється, посадка всього кількох рослин у саду може замінити чимало вашої праці. Деякі квіти можуть захистити ділянку від шкідників та хвороб не гірше, ніж магазинні засоби.

Якщо ви шукаєте більш природну та екологічну альтернативу пестицидам, тоді вам варто замислитися над доповненням свого саду. Спробуйте посадити кілька рослин на грядках, і це досить швидко дасть результат.

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Чорнобривці

Ці рослини відомі своєю здатністю протистояти нематодам, особливо кореневим. Ці шкідники дуже часто шкодять коріння багатьох овочів та садових рослин – але звичайні чорнобривці можуть врятувати вас від цієї напасті.

Та це ще не все! Виявляється, чорнобривці можуть відлякувати білокрилок, а це одні з найпоширеніших шкідників помідорів та інших овочів.



Чорнобривці корисні для саду / Фото Pexels

Космея

Якщо вас турбує попелиця на городі, тоді ви можете скористатися досить нестандартним способом впоратися із нею. Космея може привабити до вашого саду хижих комах – наприклад, сітчастокрилих, які харчуються попелицею.

Фіалка

Подекуди ці рослини здатні на те, щоб відлякувати від саду слимаків та равликів своїм жорстким листям. Окрім того, фіалки також приваблюють до ділянки корисних комах, а вже ті допоможуть боротися із різними садовими шкідниками.

Гвоздика

Рослина через свій сильний і досить різкий аромат може відлякувати попелицю. Запах гвоздиці також допомагає у боротьбі зі слимаками та равликами.

Цинія

Дуже часто цю рослину використовують як пастку для хрущів, адже вони можуть відтягувати їх від інших рослин, яким вони шкодять. Окрім того, цинія виглядає досить красиво.