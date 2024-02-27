Звісно, вам вже доводилося чути про те, що всім рослинам потрібне сонячне світло для росту, адже без нього зупиниться фотосинтез, а рослини почнуть гинути. Саме через це потрібно висаджувати овочі, ягоди та зелень на добре освітленій ділянці. Втім, деякі культури можуть непогано рости у тіні.

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Які рослини саджати залежно від тіні

Під тінню чимало людей розуміють різні поняття, адже тінь буває зовсім неоднаковою. Вона може бути розсіяною, густою, а може тривати фактично увесь світловий день. Окрім того, в різних регіонах країни тінь може відрізнятися за впливом на рослини.

Наприклад, в тіні на Півдні можна саджати фактично все, а ось на Півночі доведеться обійтися тільки зеленню та салатами.

Розсіяна тінь. Таку тінь може утворювати, наприклад, листя вишні, сливи чи яблуні. І у такій тіні ви можете висаджувати фактично будь-яку рослину.

Густа тінь. Її утворює крона соснових дерев чи стіни великого будинку, паркан тощо. Якщо така тінь триває більшу частину світлового дня, там можна садити фактично все, окрім найбільш світлолюбних рослин – наприклад, гарбузи та кавуни. У такому середовищі їхнє зростання та дозрівання може сповільнитися, але на урожайність це не вплине.



У тіні можна висаджувати багато рослин / Фото Pexels

Окрім того, із зелені у такій тіні ви можете садити щавель, салат, ревінь, прянощі та хрін. А з овочів – часник, цибулю, огірки, квасолю та спаржу. Також ви можете сміливо садити редиску та буряк і білокачанну капусту.

Непогано витримує тінь також малина, чорна та червона смородина.

Густа тінь, що тримає майже весь день. Шкода від такої тіні полягає ще й у тому, що земля на ній практично не висихає. Тож тут потрібно саджати не тільки тіньолюбні, але й вологостійкі рослини.

Добре себе будуть почувати у такій тіні безліч багаторічних рослин – барвінок, конвалії, незабудка, багато видів папороті, фіалки та примула.

Вирости також можуть і тюльпани, та зацвітуть вони досить пізно.