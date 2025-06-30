Не засохнуть і не загинуть: посадіть ці 5 рослин під горіхом

Якщо у вас на ділянці росте горіх, ви вже могли помітити, що під ним майже все росте досить погано – а все через те, що дерево виділяє одну шкідливу сполуку.

Юглон – це хімічна речовина, що може завадити росту досить великої кількості рослин, і саме її горіх виділяє у ґрунт навколо себе, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Саме тому не радять садити горіх у саду – адже під ним майже нічого не ростиме.

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Та якщо волоський горіх вже займає чималу ділянку на вашому подвір'ї чи у саду, не варто впадати у відчай – є кілька рослин, які ростимуть навіть під ним.

Іриси

Пізньою весною нічого на клумбі не може перевершити за яскравістю та красою іриси, з його пишними, великими блакитно-фіолетовими квітами, що підкреслюють жовті смужки.

Іриси люблять, коли ґрунт трохи вологий – як і волоський горіх. Через схожі потреби та здатність переносити тінь іриси стають ідеальними кандидатами на посадку під горіхом.



Іриси можна садити під горіхами / Фото Pexels

Хости

Одна з великих переваг хост – існує чимало видів цих рослин, і ви можете підібрати той, що припаде вам найбільше до душі. Окрім того, вони добре переносять тінь та гарно ростуть під деревами.

Хости також не бояться впливу юглону, і тому їх можна сміливо садити під горіхами, аби створити гарний зелений покрив.



Хости чудово ростуть в тіні / Фото Pexels

Папороть

Якщо вам подобається ніжне листя та яскрава зелень, тоді папороть може стати привабливим та приємним доповненням до вашого саду, газону чи навіть городу. Окрім того, папороті зазвичай стійкі до юглону та чудово ростимуть у тіні від горіха.



Папороть переносить вплив юглону / Фото Pexels

Ці рослини також потребують вогкого середовища, як і дерево, тож їхні потреби досить подібні. Єдиний недолік папороті – через густі зарості рослини вона може стати прихистком для шкідників, зокрема і для комарів. Які ще рослини можуть приховувати небажаних комах, ми вже розповідали раніше.

Айстри

Існує чимало різних видів айстр, і ви можете обрати відтінок собі до смаку – від блакитного і рожевого до фіолетового та білого. Але незалежно від відтінку, усі айстри чудово цвітуть пізніше у сезоні, переносять вплив юглону та тінь, що створює горіхове дерево.



Айстри можуть цвісти навіть у тіні горіха / Фото Pexels

Ожина



Ожину можна посадити під горіхом / Фото Pexels

Попри те, що волоські горіхи можуть заважати росту деяких їстівних рослин, є види, що виживуть навіть попри вплив юглону. І ожина – це якраз один з таких видів. Втім, зважайте на те, що волоські горіхи можуть створювати досить густу тінь, тому урожайність плодових культур у такому місці може бути дещо нижчою.