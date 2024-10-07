Конденсат на вікнах чи вологі стіни – це вічна проблема, знайти розв'язання якій, на перший погляд, досить складно. Та чи знали ви, що ваші кімнатні рослини можуть відігравати значну роль у зниженні вологості повітря? Ideal Home розповідає, що саме потрібно посадити вдома.

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Рослина-павук

Ця популярна кімнатна рослина відома не тільки довгим біло-зеленим листям, але й тим, що може прибирати вологу. Ще одна перевага квітки – вона надзвичайно невибаглива у догляді.

Тож якщо ви хочете покращити якість повітря у приміщенні та уникнути цвілі, ця рослина – це саме те, що вам потрібно.

Лілія миру

Мати цю рослину вдома – надзвичайно корисно. Перш за все, вона може прикрасити оселю білими квітами, які викидає досить часто. Окрім того, вона може сприяти і здоровішому середовищу у вас вдома.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Спатифілум ефективно зменшує вологість у кімнаті та очищає повітря, випускаючи вологу через листя.

Алое вера

Вже протягом дуже тривалого часу алое надзвичайно популярне як лікарська рослина, адже гель, що міститься у ньому, використовують для лікування порізів, опіків та подряпин. Та рослина може бути корисною і з інших причин.

Цей сукулент може поглинати вологу та зменшувати вогкість у домі, а також потребує зовсім незначного догляду.

Папороть

Домашня папороть – це ідеальний вибір для будь-якого дому. Вона не тільки прикрасить оселю пишним зеленим листям, але й допоможе запобігти появі цвілі та плісняви. Рослина може зменшувати вогкість та підходить для того, аби тримати у ванній кімнаті.



Папороть допомагає прибрати вологу / Фото Pexels

Зміїна рослина

Зміїна рослина – це ще один незамінний вазон у боротьбі із пліснявою. Вона може поглинати вологу та видаляти з повітря шкідливі хімікати, і ця рослина точно має знайти місце на вашому підвіконні. Окрім того, якщо у вас дуже вологе середовище, тоді зміїна рослина просто процвітатиме в ньому.