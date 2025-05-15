Посадіть ці 5 рослин у саду, і про бур'яни забудете назавжди

Бур'яни – це вічна морока городників і садівників, адже проростають вони, здається, повсюди. І на боротьбу з ними доводиться часом приділяти чимало часу.

Якщо вам набридло сапати та виривати бур'яни на ділянці щотижня, тоді цьому можна легко покласти край, просто висадивши кілька потрібних рослин, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Яскрава клумба".

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Конвалія

У війні квітів проти бур'янів конвалія – це та рослина, що точно вийде переможцем. У здатності швидко захоплювати простір у тіні та напівтіні їй просто немає рівних. З догляду конвалії потребуватимуть тільки періодичного поливу, адже не люблять посуху.

Якщо білі квіти вам не до вподоби, тоді можна легко знайти садові сорти з рожевими квітами.



Конвалія може завадити росту бур'янів / Фото Pexels

Папороть

Якщо ваша ділянка у напівтіні та досить волога, кращої рослини для створення незабутнього та екзотичного ландшафту вам не знайти. Діаметр папороті може перевищувати метр, а за умов густої посадки в тіні, повз його розлоге листя не зможе пробитися навіть такий наполегливий бур'ян, як яглиця.

Розмножується папороть завдяки потужним кореневим відросткам, і поступово розростається та займає все більше простору.

Манжетка

Ця багаторічна рослина має пагони, що стелиться. Зазвичай її садять через красиве складчасте опущене листя. Самі кущики невисокі, досягають всього 25 сантиметрів, проте можуть стати у пригоді, якщо ви хочете поборотися із бур'янами на ділянці.

Щільна посадка допоможе повністю викорінити усі небажані рослини. На початку та середині літа манжетка цвістиме ажурними волокнистими суцвіттями із дрібними жовтими квітами.

Герань

Садові сорти герані можна сміливо висаджувати на сонячних ділянках – за умови, що там є легкий, дренований ґрунт. Ця рослина легка у догляді, чудово розростається та заважає росту будь-яких бур'янів. Розетки листя невисокі, ажурні. З початку літа герань починає цвісти – і до того ж ви можете обрати сорт кольору, що припаде вам до вподоби – варіантів безліч.

До речі, є ще одна рослина, яка може принести користь в саду та на городі. Навіщо садити чорнобривці на ділянці, ми вже розповідали раніше.

Глуха кропива

Це чудова невибаглива рослина для тіньових ділянок та квітників. Вона формуватиме не дуже великі кущі, що не перевищуватимуть діаметром 40 – 45 сантиметрів. В боротьбі з бур'янами кропива однозначно вийде переможцем.

Окрім того, глуха кропива у травні-червні також чудово цвіте ароматними білими, жовтими та рожевими квітами, і може успішно привабити на ділянку джмелів, бджіл та метеликів.