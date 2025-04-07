5 рослин, які ніколи не можна садити біля гортензій: цвітіння не дочекаєтеся

Гортензії – це справжні королеви саду. Але для того, аби доповнити композицію, часто біля них висаджують і інші садові рослини – ось тільки далеко не всі з них є хорошими компаньйонами для кущів.

Гортензії є улюбленими рослинами багатьох городників, адже вони чудово виглядають як самостійно, так і у поєднанні з багатьма іншими видами квітів та кущів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Втім, є кілька рослин, які ніколи не можна садити біля гортензій, аби не саботувати цвітіння у своєму саду.

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Лаванда

Лаванда – це чудова рослина, яка, безперечно, ефектно виглядатиме біля рожевих, блакитних чи білих суцвіть гортензії. Ось тільки садити їх поряд садівники не радять. Лаванді для гарного розвитку потрібно сухі, жаркі та сонячні місця, а це далеко не найкраще середовище для гортензії.

Ці кущі натомість потребують регулярного та додаткового поливу у теплі місяці, аби листя виглядало насиченим та здоровим, а цвітіння залишалося пишним. З цієї причини краще садити гортензії далі від рослин, яким не потрібно багато поливу, як-от лаванда. Адже коріння її досить чутливе до надмірної вологи та може постраждати від неї.

До речі, раніше ми вже розповідали, коли і як навесні потрібно обрізати лаванду, аби отримати максимально пишне цвітіння.

Троянди

Здавалося б, поєднання троянд та гортензій – це ідеальний ландшафт, і у зрізаних букетах ці квіти виглядають чудово. А ось рости поряд у саду вони не мають. Гортензіям потрібно трохи тіні та вологий, насичений і злегка кислий ґрунт.

А ось троянди – це сонцелюбні рослини, яким потрібні більш сухі умови. Через це садити їх поряд точно не бажано.

Соняшники

Знову ж таки, соняшники – це рослини, яким дуже важлива наявність сонячних променів, але це все ж не єдина причина, з якої вони з гортензіями будуть не найкращими сусідами. Деякі рослини можуть виділяти хімічні речовини, що пригнічують ріст сусідніх рослин, і це явище називається алелопатія.



Соняшники не можна садити біля гортензій / Фото Pexels

Багато рослин є певною мірою алелопатичними, і соняшник – серед них.

Розмарин

Колюче листя та крихітні квіти розмарину могли б стати цікавим та незвичним контрастом до великих квітів та листя гортензії, проте це ще один випадок, коли рослини мають зовсім різні потреби.

Розмарин краще ростиме на сонячній ділянці та потребує набагато менше вологи, ніж гортензія.

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Чорнобривці

Чорнобривці – це улюбленці багатьох садівників, адже вони можуть чудово відлякувати різних шкідників. Втім, їх потрібно тримати якомога далі від гортензії, адже чорнобривцям потрібні зовсім інші умови для вирощування.